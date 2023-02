Tatum püstitas NBA Tähtede mängu punktirekordi

Tatum tabas kümme kaugviset ja lõpetas mängu 55 punktiga, lisaks võttis ta kümme lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Selle esituse eest valiti Tatum ka Tähtede mängu kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Varasem Tähtede mängu punktirekord oli 52, nii palju punkte viskas Anthony Davis 2017. aastal.

"See on minu jaoks väga oluline," ütles Kobe Bryanti nime kandva MVP karika saanud Tatum Davise rekordi ületamise kohta. "Rekordid ongi selleks, et neid ületada. Püüan seda võimalikult kaua enda käes hoida, aga olen kindel, et paari aasta pärast tuleb keegi ja teeb selle üle."

Tatum on kaheksas Boston Celticsi mängija, kes on valitud Tähtede mängu MVP-ks, kuid esimene pärast Larry Birdi, kes sai selle au osaks 1982. aastal.

Donovan Mitchell tõi Giannise tiimile 40 punkti ja võttis kümme lauapalli, Damian Lillard viskas 26 punkti, seejuures tabas ta ka mängu lõpus kolmese, mis aitas tiimil ületada eesmärgiks olnud 182 punkti piiri. Eelmise nädala lõpus parema käe rannet vigastanud Antetokounmpo ise käis väljakul vaid 20 sekundiks ja tõi enda tiimile mängu esimesed kaks punkti.

LeBroni tiimi parim oli Jaylen Brown 35 punkti ja 14 lauapalliga, Kyrie Irving lisas 32 punkti ja võttis 15 lauapalli ning Joel Embiid tõi samuti 32 punkti. James vigastas esimesel poolajal sõrme ja seetõttu teisel poolajal väljakule ei tulnud, tema saldoks jäi 13 punkti.

Kuuendat korda Tähtede mängus kaptenirollis olnud Jamesile oli see esimene kaotus. Antetokounmpo oli kolmandat korda kapten ja sai enda esimese võidu.