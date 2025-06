NBA paneb vastamisi USA ja muu maailma tipud

Korvpalliliiga NBA juht Adam Silver kinnitas, et järgmisel hooajal lähevad tähtede mängul omavahel vastamisi USA ja muu maailma staarid.

NBA tähtede mängu formaat on viimastel aastatel pälvinud tugevat kriitikat ja liigajuhid on üritanud seda erinevate lahendustega muuta. Kaasahaaravat formaati ei ole suudetud siiski leida – mängijad ei suhtu endiselt mängu piisavalt tõsiselt ja teleülekanded keskenduvad liigselt mänguvälistele sündmustele või narratiividele.

NBA juht Adam Silver rääkis kolmapäeval FS1 telekanaliga ja ütles, et tuleval hooajal pannakse parimad USA mängijad vastamisi parimate rahvusvaheliste staaridega. "Millal oleks veel parem aeg selliseks mänguks, kui mitte nüüd?" märkis Silver.

Silver selgitas, et NBA võtab inspiratsiooni sellest, mida jäähokiliiga NHL tänavu tegi. NHL-is korraldati tähtede mängu asemel Nelja rahvuse turniir, kus mängisid Kanada, Soome, Rootsi ja USA koondised ning koosseisud olid kokku pandud vaid NHL-is mängivatest meestest.

"Ma ei tea veel täpselt, milline uus formaat saab [NBA-s] olema. Aga me jälgisime väga hoolikalt, mida NHL tegi," ütles Silver.

Kavandatavat formaati on juba toetanud Kreeka päritolu kahekordne NBA kõige väärtuslikum mängija Giannis Antetokounmpo, kes nimetas USA vs muu maailma formaati "vaatamisväärseks korvpalliks" ja ütles, et selline formaat annaks talle lisamotivatsiooni pingutamiseks.

Järgmine NBA tähtede mäng toimub tuleva aasta 15. veebruaril.