McClung valiti kolmandat korda NBA parimaks pealtpanejaks

Kuigi tähtede mängu nädalavahetus on aastate jooksul selgelt oma hiilguse kaotanud, toob pealtpanekuvõistlus ikkagi korvpallifännid telerite taha.

Viimasel kahel hooajal võidutsenud Orlando Magicu mängumees Mac McClung oli taaskord kõige leidlikum ning alustas võistlust hüpates üle auto. NBA arenguliigas palliv McClung teenis kõigi nelja pealtpaneku eest maksimaalsed 50 punkti ning temast sai teine mängija NBA ajaloos, kes selle võistluse kolmel korral võitnud.

Uskumatu hüppevõimega Nate Robinson on samuti kolmel korral võidutsenud, kahel korral on võitnud Michael Jordan, Dominique Wilkins, Jason Richardson ning Zach LaVine.

Efektseid sooritusi näitas ka San Antonio Spursi mängija Stephon Castle, lisaks osalesid Milwaukee Bucksi lendur Andre Jackson Jr. ning Leedu juurtega Chicago Bullsi mängija Matas Buzelis.

Kaugviskevõistlusel noppis võidu esmakordselt ka tähtede mängule valitud Miami Heati snaiper Tyler Herro, kes pääses avaringist viimasena edasi, aga alistas finaalvoorus 24 punktiga Buddy Hieldi (23 p) ja Darius Garlandi (19 p).

"Ma tunnen, et parimad viskajad, korvpalliajaloo parimad mängijad, on selle võistluse võitnud. Ma olen lihtsalt õnnelik, et sain oma nime ajalooraamatusse," sõnas Herro.

Herro lõpetas sellega Damian Lillardi kaheaastase võiduseeria, Bucksi tagamängija jäi tänavu 18 punktiga napilt finaalvooru ukse taha.

Oskustele pühendunud nn Skills Challenge'il pakkus aga enim kõneainet San Antonio mängijad Chris Paul ja Victor Wembanyama, kes otsustasid kavalusega võitu jahtima minna. Spursi paar tahtis mängida aja peale ning loopis viskekohtades pallid lihtsalt korvi poole. Paraku nende kavalus tasu ei toonud, sest korraldajad teatasid kiirelt, et paar saab hoopis disklahvi.

Võidu noppisid Cleveland Cavaliersi Donovan Mitchell ja Evan Mobley, kes olid otsustavas voorus Golden State Warriorsi Draymond Greenist ja Moses Moodyst nobedamad ja täpsemad.

NBA tähtede mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.