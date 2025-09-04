X!

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

Jalgrattasport
Palestiinat toetav protest Hispaania velotuuril
Palestiinat toetav protest Hispaania velotuuril
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 11. etapil jäi võitja Palestiina toetajate protestide tõttu selgitamata. Eesti rattur Madis Mihkels ütles ERR-ile, et kohalik politsei ei suuda protestiaktsiooni ohjeldada ning keegi ei tea, mis Vueltast edasi saab.

Hispaania velotuuril ehk Vueltal jäi kolmapäeva õhtul etapivõitja selgitamata, kuna finišialasse oli tekkinud suur protestiaktsioon, milles väljendati vastuolu Iisraeli rattatiimi Israel-Premier Techi osalusele.

Ainsa Eesti ratturina Vueltal osalev Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) ütles ERR-ile, et sellised aktsioonid ei ole ühegi ratturi jaoks meeldivad. "Me sõitsime terve etapi ära ja tulemusi keegi kirja ei saanud. Tühja läinud päev," sõnas ta. "Seda juhtus paar etappi enne ka, [kolmapäeval] oli mingi kukkumine ka sellepärast."

Ta rääkis, et velotuuril osalejaid hoiatatakse etapieelsetel kogunemistel ette ja praeguse seisuga paistab, et neljapäevasel etapil on samuti protestijaid oodata. "Kõiki on informeeritud, sellest ei pea väga rääkima. Eelduste kohaselt [neljapäev] väga palju parem pole. Politsei ei suuda seda hetkel piisavalt hästi ohjeldada. Ei tea, mis edasi saab," ütles Mihkels.

"Olen kõlakaid kuulnud, et nüüd protesteeritakse ikkagi Vuelta vastu. Mitte selle vastu, et Iisraeli meeskond peal on," lisas ta.

27. augustil toimunud meeskondlikul temposõidul segasid protestijad Israel-Premier Techi võistkonda, kuid politseinikud suutsid teed blokkinud protestijad enne võistkonna saabumist teelt klaarida ja õnnetusi ei juhtunud. "Osad paistavad kartmatud olema, me tuleme 60-ga ja nad jooksevadki teele ette. See hirm ikka on, et ühel hetkel võib hullemini minna asi," tõdes Mihkels.

Madis Mihkels Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti

Mihkels on teinud oma esimesel Vueltal soliidseid esitusi ning kaheksandal etapil õnnestus eestlasel esimest korda suurtuuril viie sekka murda. "Enesetunde poolest on kõik hästi, saan meeskonnakaaslastelt nii palju tuge, kui võimalik. On hea näha, et kõik on motiveeritud, see pool on hea," võttis ta senise tuuri kokku.

Paraku on Mihkels jäänud Vueltal üksi ning tiimikaaslaste tuge tal etappide lõpus kuigi palju pole. "Mõnest etapist ei olegi saanud rohkemat välja võtta, viies koht oligi tolle olukorra pealt lagi. Kaks sprinti on veel tulekul, loodan, et sõit ikka sinnamaani jätkub. Ma ikkagi näen, et on võimalik veel paremini. Hea õnne korral, äkki mõni tiim ebaõnnestub. Usun enda võimalustesse," ütles ta.

Vuelta peaks jätkuma neljapäeval 144,9-kilomeetrise (Laredo - Los Corrales de Buelna) etapiga, aga Mihkels näeb võimalust pigem velotuuri lõpus. Samas võiks pühapäeval, 15. etapil ka proovida.

"Ma väga ei usu oma võimalustesse seal väga, aga see on üks etapp, kus lähen proovima. Üritan nii kaua pundis ära kesta kui võimalik. Kindlasti sõltub, mis stiiliga sõidame – kas [atrõõv] läheb kohe minema või on selleks suur võitlus," rääkis ta. "Profiili poolest on see päev breakaway'le sobilik, lahing sinna võib tulla kõva."

"Hetkel ei näe endal etappi, kus jaksaks [atrõõvi] minna. 15. etapp on [atrõõvi] päev, aga kilomeeter null hakkab kohe 15-kilomeetrise tõusuga, ma sellise koha peal füüsiliselt ei jõua seda sõita," lisas Mihkels.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

