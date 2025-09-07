Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

Iisraelis registreeritud rattatiim on tänavusel Vueltal olnud Palestiinat toetavate protestide sihtmärgiks, näiteks blokeerisid protesteerijad meeskondlikus temposõidus IPT rattureid. Kümnendal etapil jooksid inimesed ratturitele ette ja põhjustasid Intermarche ratturi Simone Petillie kukkumise, järgmine etapp neutraliseeriti protestide tõttu kolm kilomeetrit enne finišit.

Seni on meeskonna ratturite särkide rinnal olnud kiri "Israel-Premier Tech", aga võistkond kirjutas sotsiaalmeedias laupäeval, et järgmistel etappidel vahetatakse see tiimi logo ning monogrammi "IPT" vastu.

"Meie sõitjate ja kogu pelotoni huvides ning hiljutiste ohtlike protestiaktsioonide valguses on Israel-Premier Tech oma ratturitele ülejäänud velotuuriks andnud uued võistlusvormid," teatas võistkond, lisades, et ametlikes kirjades jääb tiimi nimeks ikkagi Israel-Premier Tech.