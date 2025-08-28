VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

Gaza sõja vastu protesteeriv rühmitus pani Iisraeli tiimi lähenedes tee kinni, aga õnneks jõudsid esmalt pärale gruppi saatnud politseinikud mootorratastel ja kohe asuti protesteerijaid teelt ära ajama. Ka ratturid märkasid protesti ja püüdsid hoogu maha võtta, kuid protestijad omakorda püüdsid neid plakatitega takistada. Õnneks keegi ei kukkunud, kuid kuna nii mõnigi rattureist pidi päris seisma jääma, pidi Israel-Premier Tech lõpuks 14. kohaga leppima.

"Austame kõikide õigust sõnavabadusele ja ka rahumeelsetele protestidele, kuid mõistame hukka sellised ohtlikud teod, nagu oli Vuelta viiendal etapil, kui protestijad panid tee kinni. Sellega ei pandud üksnes ohtu meie rattureid ja võistluste ametnikke, vaid ka protestijaid ennast," kommenteeris tiim. "Teeme koostööd Vuelta korraldajate ja vastavate organisatsioonidega, et tagada meie ohutus nii Vueltal kui muudel võistlustel ja tagada, et ükski protestiaktsioon ei mõjuta meie turvalisust ega õigust võistlustest osa võtta."