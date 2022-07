Protestiaktsioon tõttu peatatud Tour de France'i etapi võitis Cort

Kümnes etapp kulges tavapärasel viisil kuni sõita jäi 35 kilomeetrit. Siis ilmusid rajale Derniere Renovationi nime all tegutsevad keskkonnaaktivistid, kes lasid valla suitsupommid ja püüdsid ratturite teed blokeerida.

Etapiliider Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) pääses küll protestijate vahelt mööda, kuid korraldajad otsustasid võistluse ajutiselt peatada. Pärast 15-minutilist pausi olid protestijad teelt minema toimetatud ning ratturid naasesid rajale intsidendile eelnenud vahedega.

Aujourd'hui, 9 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la 10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland pour arrêter la course folle vers l'anéantissement de notre société. #a22network #TDF2 #derniererenovation #989days pic.twitter.com/jlXMF6XBe6

Kilomeeter enne finišit hakkasid etapivõidu eest heitlema Magnus Cort, Nick Schultz (Team BikeExchange - Jayco), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) ja Luis Leon Sanchez (Bahrain - Victorious).

Etapivõidu võttis Cort, kes edestas finišis loetud sentimeetritega Schultzi. Kolmanda koha teenis etapivõitjast seitse sekundit hiljem lõpetanud Sanchez, talle järgnesid Jorgenson (+0.8) ja van Baarle (+0.10).

Velotuuri üldliider Tadej Pogacar sai 148,1 kilomeetri järel kirja 20. koha, kaotust Cortile kogunes kaheksa minutit ja 54 sekundit, kuid sloveen oli napilt kiirem sakslasest Lennard Kämnast, kes saavutas kümnenda koha (+0.22) ja kerkis üldarvestuses teiseks. Üldarvestuses on Pogacari edu sakslase ees 11 sekundit, kolmandal kohal paiknev Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kaotab 39 sekundiga.

Kolmapäeval ootab rattureid ees 151,7 kilomeetri pikkune teekond Albertville'st Col de Granon'i.

What a finish! Magnus Cort wins the stage after an incredibly tense finish!



Here's the final KM



Quel final ! @MagnusCort triomphe au terme d'une arrivée palpitante !



Revivez le dernier KM de la 10e étape #TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/Do1F9m7pmw