Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

Hispaania velotuuri 11. etapil (Bilbao - Bilbao; 157,4 km) jäi võitja Palestiina toetajate protestide tõttu selgitamata.

Baskimaa keskuses alanud ja lõppenud etappi jäi sõita vähem kui paarkümmend kilomeetrit, mil tehti teatavaks otsus, et planeeritud finiš tuuakse kolm kilomeetrit varasemaks ja võitjat ei selgitata.

Korraldajad pelgasid finišialas ohtlikke situatsioone seoses Palestiinat toetavate protestidega ja ebameeldivate juhtumite ennetamiseks sündis seisukoht otsad juba varem kokku tõmmata.

Kui võitjat ei selgitatud, siis teenitud punktid mägede ja vahefinišite eest läksid kirja. Velotuuri üldliidrina jätkab taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

"Mõnede finišis toimunud intsidentide tõttu otsustasime võtta aja kolm kilomeetrit enne finišijoont," sõnas võistluste direktor Radio Vuelta eetris. "Meil ei ole etapivõitjat. Me anname punktid mägeda ja vahefiniši eest, aga mitte finiši eest."

Selline tulem oli kindlasti suurimaks pettumuseks üldvõidu eest heitlevale britile Thomas Pidcockile (Q36.5 Pro Cycling), kes ründas lõputõusul ja raputas kandadelt nii Vingegaardi, kui ka teised konkurendid. Taanlane püüdis Pidcocki kinni, aga britil õnnestus ta uuesti maha jätta. Pärast tipu ületamist sai Vingegaard talle veel korra järele ja modifitseeritud finiš ületati koos tosin sekundit enne lähemaid jälitajaid.

Juba enne kolmapäevast etappi kutsus profiratturite ühing CPA korraldajad üles võtma kasutusele senisest karmimad turvameetmed, sest protesteerijad olid Vuelta jooksul juba korduvalt võistluste käiku sekkunud. Nende peamine sihtmärk on Israel-Premier Techi võistkond.

Neljapäeval on Vueltal kavas 144,9 km pikk etapp marsruudil Laredo - Los Corrales de Buelna. Selle jooksul tuleb ratturitel ületada kõigepealt üks teise ja hiljem ka üks esimese kategooria tõus.

Toimetaja: Siim Boikov

