Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

Korvpall
Gerd Kiili
Gerd Kiili Autor/allikas: ERR
Korvpall

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili rääkis Eesti korvpallikoondise fännitelgi ees, et Riiga reisinud korvpallisõprade seas ühtegi morni näoga eestlast ei leidu.

Eesti Korvpalliliit püstitas Riia kesklinna suure fänniala, mille piletid müüdi juulis 24 tunniga läbi. Lõpuks jõudis asi nii kaugele, et esialgselt plaanitud 2000 inimese asemel mahutati telgi alla 2500 fänni.

"Siin on korralik tants ja trall - esinejad, analüüsid, mälumängud. See näitab minu klappidega asjaajamist, minu jaoks tänases elus ongi ainult korvpall. Kui lõunal vaatasin, et telk polegi puupüsti täis, aga täna on ju tööpäev. Praegu on telk juba peaaegu ääreni täis," ütles Kiili ERR-ile.

Siin on terve nädal aega tegemist, aga see on ainult üks osa. Tõeline lahing läheb lahti areenil ja sinna tuleb tuhandeid inimesi," lisas ta.

Kiili ütles, et Eesti mängule Serbiaga müüdi kokku üle 10 000 pileti, millest ligi 9000 läksid eestlastele. "Kodus on alati mured, tõstame makse ja erakonnad kaklevad, aga siin oleme kõik eestlased. Täna ma pole näinud ühtegi halvas tujus inimest või et keegi halvasti ütleks," ütles Kiili.

"Ma arvan, et Eesti fännid teevad siin asjad nii ägedaks ja tean, et siin käis Serbia fännikultuuri esimees. Lasime ta sisse, ta tegi pilte ja lubas need saata Serbia korvpalliliitu väga suure kirjaga, et miks meile midagi sellist ei pakuta," jätkas korvpalliliidu peasekretär.

Ühes valdkonnas oleme siis serblastele juba ära teinud? "Selle saime ikka puuga!" naeris Kiili.

Nelja aasta pärast saab Eesti ise korvpalli EM-finaalturniiri korraldada ja Kiili sõnul toimuvad kuni tänavuse turniiri lõpuni koolitused, kus eestlased osalevad. "Praeguseks olen juba kaasa võtnud mõned lihtsad asjad, mida me kindlasti tahaks pakkuda. Need ei nõua miljoneid, aga võiksid südamesse minna," rääkis ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

