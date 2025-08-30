X!

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi

Siim-Sander Vene vigastas EM-il põlve
Laupäeval selgus, et EM-finaalturniiril Läti vastu põlve vigastanud Eesti korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene sel korral koondist aidata ei saa. Ääremängija ütles ERR-ile, et teda ootab ees umbes kahe kuu pikkune taastumisprotsess.

Vene sai vigastada reedeses mängus Läti vastu ning seejärel tehtud uuringud kinnitasid, et 34-aastane ääremees turniiril enam mängida ei saa.

Eesti koondise kapten rääkis ERR-ile pärast laupäevast mängu Tšehhi vastu, et taastumine võtab aega umbes kaks kuuda. "Täpselt ei saanudki aru, kontaktist midagi juhtus. Mingisugune sideme kinnitus rebenes," ütles Vene ERR-ile. "Eks protsessi käigus on näha, kas saab kiiremini või aeglasemalt. Mõnel läheb kiiremini ja mõnel aeglasemalt, aga keskmine ajaraam on midagi sellist."

"Kahju, et nii läks. Elu läheb edasi ja loodame, et turniir lõppeb väga positiivselt," lisas ta.

Läti mäng lõppes Eesti jaoks küll valusa kaotusega, aga järgmisel päeval alistati Tšehhi 89:75 ning koondis avas turniiril võiduarve. "Väikesed äpardused lõpus, aga kenasti kontrollitud mäng. Vähe pallikaotusi ja väga hea algus, kohe rahvas taha ja hea korvpallipidu otsa," ütles Vene.

Kogenud ääremängija asemel määrati Tšehhi mänguks kapteniks 26-aastane Kristian Kullamäe, kes kerkis esimeses võidumängus ühtlasi üleplatsimeheks. "Ta võttis jõuga [kaptenikohustuse] ära," naljatles Vene. "Tõi võidu, järelikult sai paremini hakkama."

Esimese võidu kätte saanud Eesti kohtub A-alagrupis veel Türgi ja Portugaliga. "Türgil on kõva korvialune, seal tuleb füüsilist võitlust päris palju. See on esmatähtis," analüüsis Vene. "Kui saame energia käima ja alguses minema, siis see on vastastele vastik. Türgi ei ole eriline ja kui suudame enda mängu peale suruda, siis on neil ebameeldiv ja meil igasugused võimalused olemas."

"Kahju, et esimeses mängus algus nii kiiresti ära läks. Võib öelda, et mänguks ei läinudki," lisas kapten. "Teine mäng oli võitlust, oli kvaliteeti, mängisime tunduvalt parema mängu. See valmistas pigem head meelt, aga punkt jäi ära toomata. See on halb osa, pikk põuaperiood pani imestama. Vahel juhtub nii, aga [Tšehhi vastu] on võit käes ja siit on vaja veel võit või kaks võtta."

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 89:75
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

