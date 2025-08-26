Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

Koos kapten Siim-Sander Venega õhtuse treeningu eel Riias pressikonverentsi laua taga istunud koondise peatreener Heiko Rannula ütles, et ees seisab suur väljakutse.

"Eelkõige võtame seda kui pikka turniiri. Meil tuleb viis mängu väikese vahega. Esimese mängu pärast liiga elevile minna ei tohi. Kui sa küsid, kas ma täna juba tunnen mingit ekstrapinget, siis täna on nii-öelda rutiinne trennipäev. Täna anname juba intervjuusid, aga eks see õige tunne tuleb alles homme (neljapäeval - ERR)," rääkis Rannula.

Rannula hinnangul on alagrupis kolm suurt: Serbia, Läti ja Türgi, ning kolm lihtsurelikku: Tšehhi, Portugal ja Eesti.

"Meil on meeskondlikult omad eesmärgid igaks mänguks. Üritame oma tugevused maksma panna. Selge see, et nende suurte vastu peame eelkõige võitlema minema, mingid riskid võtma kindlasti ja nägema, kas see toimib või ei toimi. Kui lõpus oleme mängus, siis kindlasti on omad võimalused," sõnas Rannula. "Loomulikult kui võtame Tšehhit ja Portugali, siis on see taktikaline plaan täpsem ja põhjalikum, kuid kokkuvõttes kergeid mänge siin pole."

"Ükskõik, kes on vastane, meil tuleb väljakul maksimaalselt võidelda ja kõik need üks-üks olukorrad enda kasuks pöörata just selle võitluse näol. Kindlasti seal suuruses, kvaliteedis ja kogemuses anname ära, kuid proovime selle võitlusega tasa teha."

EM-finaalturniiril on Rannula sõnul meeskonna sihiks iga mäng võita ja kõik mehed pannakse kohe maksimaalselt pingutama.

"Kedagi me kindlasti hoidma ei hakka. Loomulikult mängust mängu on erinevad situatsioonid. Me teame, kus meie liinid on õhemad ja kui vaja teisel poolajal mingi otsus teha, siis kindlasti me kaalume seda. Täna ma kindlasti ei ütle, et hakkame järgmises mängus hoidma ülejärgmiseks mänguks. Läheme ikka alguses täiega peale ja siis vaatame mängu käigus," ütles peatreener.

Eesti ja Serbia vahelise kohtumise avavile kõlab kolmapäeval Riias kell 21.15. Mängu käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.