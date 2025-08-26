X!

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallimeeskond tegi teisipäeval Euroopa meistrivõistluste mängupaigas Riias teist päeva treeningut. Kolmapäeva hilisõhtul minnakse avamängus vastamisi turniiri suursoosiku Serbiaga.

Koos kapten Siim-Sander Venega õhtuse treeningu eel Riias pressikonverentsi laua taga istunud koondise peatreener Heiko Rannula ütles, et ees seisab suur väljakutse.

"Eelkõige võtame seda kui pikka turniiri. Meil tuleb viis mängu väikese vahega. Esimese mängu pärast liiga elevile minna ei tohi. Kui sa küsid, kas ma täna juba tunnen mingit ekstrapinget, siis täna on nii-öelda rutiinne trennipäev. Täna anname juba intervjuusid, aga eks see õige tunne tuleb alles homme (neljapäeval - ERR)," rääkis Rannula.

Rannula hinnangul on alagrupis kolm suurt: Serbia, Läti ja Türgi, ning kolm lihtsurelikku: Tšehhi, Portugal ja Eesti.

"Meil on meeskondlikult omad eesmärgid igaks mänguks. Üritame oma tugevused maksma panna. Selge see, et nende suurte vastu peame eelkõige võitlema minema, mingid riskid võtma kindlasti ja nägema, kas see toimib või ei toimi. Kui lõpus oleme mängus, siis kindlasti on omad võimalused," sõnas Rannula. "Loomulikult kui võtame Tšehhit ja Portugali, siis on see taktikaline plaan täpsem ja põhjalikum, kuid kokkuvõttes kergeid mänge siin pole."

"Ükskõik, kes on vastane, meil tuleb väljakul maksimaalselt võidelda ja kõik need üks-üks olukorrad enda kasuks pöörata just selle võitluse näol. Kindlasti seal suuruses, kvaliteedis ja kogemuses anname ära, kuid proovime selle võitlusega tasa teha."

EM-finaalturniiril on Rannula sõnul meeskonna sihiks iga mäng võita ja kõik mehed pannakse kohe maksimaalselt pingutama.

"Kedagi me kindlasti hoidma ei hakka. Loomulikult mängust mängu on erinevad situatsioonid. Me teame, kus meie liinid on õhemad ja kui vaja teisel poolajal mingi otsus teha, siis kindlasti me kaalume seda. Täna ma kindlasti ei ütle, et hakkame järgmises mängus hoidma ülejärgmiseks mänguks. Läheme ikka alguses täiega peale ja siis vaatame mängu käigus," ütles peatreener.

Eesti ja Serbia vahelise kohtumise avavile kõlab kolmapäeval Riias kell 21.15. Mängu käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

26.08

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

26.08

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

25.08

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

23.08

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

23.08

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

23.08

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

videod

sport.err.ee uudised

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

26.08

ETV spordisaade, 26. august

26.08

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

26.08

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

26.08

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

26.08

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

26.08

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

loetumad

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

26.08

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

26.08

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo