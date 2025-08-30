Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

Eesti korvpallikoondis dikteeris mängutempot alates avavilest ning tegi teisel veerandil 11:2 ja 14:2 spurdid, minnes poolajapausile 18-punktilise eduga. "Esimene poolaeg näitasime päris head kvaliteeti. Null pallikaotust ja tegime esimesel poolajal hea mängu," ütles mitmekülgse esituse teinud Kristian Kullamäe ERR-ile.

"Teine poolaeg hakkas väsimus tulema ja see oli loogiline ka, ega me 60-ga ei pidanudki võitma. Tervikuna olime peale rasket kaotust väga hästi mängu alguses valmis ja ei andnud tšehhidele üldse võimalust," lisas mängujuht.

"See publik saalis, see tegi ka oma töö. Tšehhil oli raske," ütles Kullamäe.

Neljas veerand möödus Eesti jaoks päris koledalt, aga Tšehhi tagasitulek suudeti siiski peatada ja lõpusireeni kõlades oli tablool Eesti kindel 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) võit. Eesti tabas väljakult 43-protsendilise tabavusega, aga kaugviskejoone tagant oli protsent vaid 17 (23-st neli).

"Kui me viskaks sisse, oleksime päris hea sats!" ütles Kullamäe. "Meil on nii palju potentsiaali, saame vabalt visata. Liigutame palli ja saame visata, aga korvpall on sisseviskamise mäng. Kui sisse ei viska, on raske. Peame sisse viskama."

Aga sellegipoolest suutsid eestlased tänavusel EM-finaalturniiril võiduarve avada. "Kui visked kukuvad, rahvas tuleb taha, selle jaoks sa trenni teedki. Valmistusime neid emotsioone tundma," ütles Kullamäe. "Ei ole kerge lõppe mängida, kui juhid 30-ga. Aga mida mäng edasi, seda rohkem läheb see mentaalseks mänguks. Me peame hoidma kainet mõistust."

"Ma tean, see on väga raske, väsimus tuleb ja jalad on pehmed. See saabki otsustavaks, kui palju suudame individuaalset kvaliteeti näidata. Kuidas söödame, katet paneme, kaitseme. Mida tugevamaks vastane läheb, seda tähtsam see on," lisas ta.

Kahe kaotuse kõrvale esimese võidu teeninud Eestit ootavad ees kaks tähtsat mängu: esmaspäeval minnakse vastamisi tugeva Türgiga, kolmapäeval Portugaliga. "Tunneme mugavamalt ennast saalis, esimene mäng oli väga raske, Läti vastu juba ja täna 25 minutit oli super. Vaatame nüüd, tahaks türklastele ka hambaid näidata," ütles Kullamäe. "Tuleb edasi panna! Ei jäta jonni!"