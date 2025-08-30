X!

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

Korvpalli Eesti koondis
Foto: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis avas Riias toimuval EM-finaalturniiril võiduarve, kui alistas Tšehhi 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21).

Eesti korvpallikoondis dikteeris mängutempot alates avavilest ning tegi teisel veerandil 11:2 ja 14:2 spurdid, minnes poolajapausile 18-punktilise eduga. "Esimene poolaeg näitasime päris head kvaliteeti. Null pallikaotust ja tegime esimesel poolajal hea mängu," ütles mitmekülgse esituse teinud Kristian Kullamäe ERR-ile.

"Teine poolaeg hakkas väsimus tulema ja see oli loogiline ka, ega me 60-ga ei pidanudki võitma. Tervikuna olime peale rasket kaotust väga hästi mängu alguses valmis ja ei andnud tšehhidele üldse võimalust," lisas mängujuht.

"See publik saalis, see tegi ka oma töö. Tšehhil oli raske," ütles Kullamäe.

Neljas veerand möödus Eesti jaoks päris koledalt, aga Tšehhi tagasitulek suudeti siiski peatada ja lõpusireeni kõlades oli tablool Eesti kindel 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) võit. Eesti tabas väljakult 43-protsendilise tabavusega, aga kaugviskejoone tagant oli protsent vaid 17 (23-st neli).

"Kui me viskaks sisse, oleksime päris hea sats!" ütles Kullamäe. "Meil on nii palju potentsiaali, saame vabalt visata. Liigutame palli ja saame visata, aga korvpall on sisseviskamise mäng. Kui sisse ei viska, on raske. Peame sisse viskama."

Aga sellegipoolest suutsid eestlased tänavusel EM-finaalturniiril võiduarve avada. "Kui visked kukuvad, rahvas tuleb taha, selle jaoks sa trenni teedki. Valmistusime neid emotsioone tundma," ütles Kullamäe. "Ei ole kerge lõppe mängida, kui juhid 30-ga. Aga mida mäng edasi, seda rohkem läheb see mentaalseks mänguks. Me peame hoidma kainet mõistust."

"Ma tean, see on väga raske, väsimus tuleb ja jalad on pehmed. See saabki otsustavaks, kui palju suudame individuaalset kvaliteeti näidata. Kuidas söödame, katet paneme, kaitseme. Mida tugevamaks vastane läheb, seda tähtsam see on," lisas ta.

Kahe kaotuse kõrvale esimese võidu teeninud Eestit ootavad ees kaks tähtsat mängu: esmaspäeval minnakse vastamisi tugeva Türgiga, kolmapäeval Portugaliga. "Tunneme mugavamalt ennast saalis, esimene mäng oli väga raske, Läti vastu juba ja täna 25 minutit oli super. Vaatame nüüd, tahaks türklastele ka hambaid näidata," ütles Kullamäe. "Tuleb edasi panna! Ei jäta jonni!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 89:75
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

18:19

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi

18:15

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

17:53

Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

17:37

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

17:23

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

16:51

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

15:40

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

29.08

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

29.08

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

videod

sport.err.ee uudised

18:19

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi

18:15

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

18:13

RALLIBLOGI | Tänak läks hoolduspausile neljandana, Rovanperä juhib kindlalt Uuendatud

17:53

Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

17:41

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

17:37

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

17:23

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

17:16

Itaalia kõrgliiga debütant: minu nimi häirib teisi rohkem kui mind ennast

16:51

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

16:16

Newcastle United tegi rekordilise ostu

15:40

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

15:05

Vaštšuk tegi Sloveenia kõrgliigas debüüdi

14:35

Reena Pärnat uuendas taas olümpiaharjutuses Eesti rekordit

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

13:34

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

loetumad

18:13

RALLIBLOGI | Tänak läks hoolduspausile neljandana, Rovanperä juhib kindlalt Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

16:51

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

29.08

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo