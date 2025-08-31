X!

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

Tennis
Venus Williams ja Leylah Fernandes
Venus Williams ja Leylah Fernandes Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

45-aastane Venus Williams jätkab teekonda USA lahtistel, jõudes koos Kanada tennisisti Leylah Fernandeziga naispaarismängus kolmandasse ringi.

Duo alistas Jaapani-Norra paari Eri Hozumi ja Ulrikke Eikeri tulemusega 7:6 (1), 6:1.

See oli Williamsi teine võit suure slämmi turniiril viimase nelja aasta jooksul. Viimati jõudis ta paarismängus nii kaugele koos oma õe Serenaga 2018. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Kuigi ameeriklanna ja temast 23 aastat noorem Fernandez jäid avasetis varakult kaotusseisu, suutsid nad mängu enda kasuks pöörata ning võitsid tie-break'i kindlalt 7:1. Teine sett kulges juba nende täieliku kontrolli all.

"Meil on mõned saladused," naljatas Williams pärast mängu. "Ma rääkisin talle paarist asjast ja võib olla unustasime, et olime kaotusseisus. Me keskendusime lihtsalt mängu võitmisele. Seisul pole tähtsust – oluline on iga punkt, mille sa võidad."

Järgmises ringis kohtuvad nad briti paari Katie Boulteri ja Sonay Kartaliga või Venemaa-Hiina duo Ekaterina Alexandrova ja Zhang Shuaiga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

tenniseuudised

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

09:15

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

08:44

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

30.08

Lapimaa ja Smirnov mängisid Liepajas paarismängu finaalis

30.08

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

30.08

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

29.08

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

28.08

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

28.08

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

28.08

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

10:53

Manchester United avas võiduarve

10:15

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

09:46

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

09:15

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

08:44

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

08:13

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

FC Bunker Partner lõpetas Meistrite liiga võiduga

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa

30.08

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

ETV spordisaade, 30. august

30.08

Peep Pahv: kaitsemäng pani aluse heale rünnakule

loetumad

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

30.08

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo