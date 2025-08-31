Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

Duo alistas Jaapani-Norra paari Eri Hozumi ja Ulrikke Eikeri tulemusega 7:6 (1), 6:1.

See oli Williamsi teine võit suure slämmi turniiril viimase nelja aasta jooksul. Viimati jõudis ta paarismängus nii kaugele koos oma õe Serenaga 2018. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Kuigi ameeriklanna ja temast 23 aastat noorem Fernandez jäid avasetis varakult kaotusseisu, suutsid nad mängu enda kasuks pöörata ning võitsid tie-break'i kindlalt 7:1. Teine sett kulges juba nende täieliku kontrolli all.

"Meil on mõned saladused," naljatas Williams pärast mängu. "Ma rääkisin talle paarist asjast ja võib olla unustasime, et olime kaotusseisus. Me keskendusime lihtsalt mängu võitmisele. Seisul pole tähtsust – oluline on iga punkt, mille sa võidad."

Järgmises ringis kohtuvad nad briti paari Katie Boulteri ja Sonay Kartaliga või Venemaa-Hiina duo Ekaterina Alexandrova ja Zhang Shuaiga.