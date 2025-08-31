Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

Tänak teenis laupäevasel avakatsel teise koha ning kerkis kokkuvõttes tiimikaaslasest Adrien Fourmaux'st mööda teiseks. Sellele järgnenud päeva pikimal, 22,7-kilomeetrisel Artigase katsel tabas eestlast aga ebaõnn, kui tal purunes tagarehv, kaotas seetõttu 37 sekundit ja langes kokkuvõttes kuuendaks. Päeva lõpetas Tänak neljandana.

Tänak jäi peale reedest võistluspäeva oma esitusega rahule, kuigi möönis, et tingimused olid keerulised.

"Meie pärastlõuna oli puhas, kuigi ringi keskel kaotasime natuke aega. Teisel ringil ei saanud me enam nii palju suruda, sest rehvipurunemise risk oli suur," ütles Tänak.

Eestlane sõnas, et pühapäevast päeva mõjutab tugevalt ilm. "Meie esitus sõltub suuresti ilmast. Kui on kuiv, siis teeolud paranevad, aga kui sajab, siis ei tea keegi, mis saama hakkab."

Tänaku sõnul on võtmekohaks tasakaalu leidmine kiiruse ja riski vahel. "Peame katsetel riske võimalikult targalt hindama. See on ainus, mida teha saame."

Pühapäevane avakatse algab Eesti aja järgi kell 14.29, ERR-i spordiportaal vahendab nädalavahetusel toimuvat otseblogis.