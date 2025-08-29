Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

"Nojah, väga valus. Kahju, et ta nii läks. Neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud. Me jäime rünnakul hätta, me ei saanud häid viskekohti. Saime, aga me ei vajuta ära neid kaugelt. See on raske. Me võitleme kaitses megalt. Kõik pingutavad," sõnas Eesti koondislane Kristian Kullamäe ERR-ile.

"Jalgu ei ole võib-olla nii palju all, pulss on nii kõrgel, et me ei saa neid sisse. Kui tahame võita sellist võistkonda nagu Läti, siis peame viskama kaugelt sisse. Meil juba [Maik-Kalev] Kotsarit ei ole. Meil on väga raske rünnakult just vahetuva kaitse vastu. Aga vaatame, kolm mängu on jäänud. Praegu ühe võimaluse andsime ära, aga kõik võimalused on veel olemas."

Kindlasti väsisid eestlased ka Porzingise katmisega. "Nojaa, kui sa vaatad videost, kuidas meie ääred võitlevad Porzingisega. 72 punkti viskasid nad. Me mängisime hea mängu kaitses. Taktika tegelikult toimis ka, aga tal on nii palju kvaliteeti ka, et ikkagi mingid punktid saab kätte," tõdes Kullamäe.

"Kuna me võitlesime kaitses nii palju, siis need visked ei läinud. Aga võtan enda peale ka tuhka. Ma valisin mingid valed rünnakujoonised, mis selle vahetava kaitse vastu olid. Meil olid teatud asjad, mida me ei proovinud. See oli võib-olla ka [kivi] minu kapsaaeda."

Kullamäe sõnul tunti puudust ka sellest, et Siim-Sander Vene langes avapoolajal vigastusega pingile. "Meil juba Kotsar on puudu, nad võtavad meilt kapteni ära. Raske on, aga me võitleme. Kõik näevad, et me võitleme. Homme võitleme uuesti," lausus ta.