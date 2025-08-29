X!

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alistus Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Lätile 70:72 (21:17, 21:21, 19:25, 9:9) ja sai tabelisse teise kaotuse. Läti tähtmängija Kristaps Porzingis aitas omasid 26 punktiga.

"Nojah, väga valus. Kahju, et ta nii läks. Neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud. Me jäime rünnakul hätta, me ei saanud häid viskekohti. Saime, aga me ei vajuta ära neid kaugelt. See on raske. Me võitleme kaitses megalt. Kõik pingutavad," sõnas Eesti koondislane Kristian Kullamäe ERR-ile.

"Jalgu ei ole võib-olla nii palju all, pulss on nii kõrgel, et me ei saa neid sisse. Kui tahame võita sellist võistkonda nagu Läti, siis peame viskama kaugelt sisse. Meil juba [Maik-Kalev] Kotsarit ei ole. Meil on väga raske rünnakult just vahetuva kaitse vastu. Aga vaatame, kolm mängu on jäänud. Praegu ühe võimaluse andsime ära, aga kõik võimalused on veel olemas."

Kindlasti väsisid eestlased ka Porzingise katmisega. "Nojaa, kui sa vaatad videost, kuidas meie ääred võitlevad Porzingisega. 72 punkti viskasid nad. Me mängisime hea mängu kaitses. Taktika tegelikult toimis ka, aga tal on nii palju kvaliteeti ka, et ikkagi mingid punktid saab kätte," tõdes Kullamäe.

"Kuna me võitlesime kaitses nii palju, siis need visked ei läinud. Aga võtan enda peale ka tuhka. Ma valisin mingid valed rünnakujoonised, mis selle vahetava kaitse vastu olid. Meil olid teatud asjad, mida me ei proovinud. See oli võib-olla ka [kivi] minu kapsaaeda."

Kullamäe sõnul tunti puudust ka sellest, et Siim-Sander Vene langes avapoolajal vigastusega pingile. "Meil juba Kotsar on puudu, nad võtavad meilt kapteni ära. Raske on, aga me võitleme. Kõik näevad, et me võitleme. Homme võitleme uuesti," lausus ta.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

22:45

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

21:42

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

21:22

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

21:06

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

19:52

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

18:29

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima Uuendatud

28.08

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

28.08

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

videod

sport.err.ee uudised

22:45

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

22:28

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

22:13

ETV spordisaade, 29. august

22:05

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

21:48

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

21:42

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

21:34

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

21:22

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

21:06

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

20:50

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

20:19

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

19:52

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

loetumad

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

21:34

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo