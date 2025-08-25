X!

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

Korvpall
Eesti - Suurbritannia korvpalli maavõistlusmäng
Eesti - Suurbritannia korvpalli maavõistlusmäng Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes kuuluvad rahvuskoondisesse 27. augustil algaval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Rahvuskoondis kogunes finaalturniiri ettevalmistuseks 7. juulil, kui esmalt alustati treeningprotsessiga Tallinnas ning seejärel viidi läbi nädalane treeninglaager Käärikul. Kontrollmängudega tehti algust 1. augustil, kui võõrsil tunnistati Leedu 89:68 paremust.

Mõned päevad hiljem kohtuti Lätis peetud mängudes Iisraeli ja Gruusiaga, kus mõlemad mängud võideti vastavalt 93:81 ning 75:70. Kontrollmängudele pandi punkt möödunud nädalal, kui esmalt võideti Stockholmis peetud mängus Rootsit 88:87 ning koduväljakul Tallinnas tunnistati Suurbritannia 72:62 paremust.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril:

Henri Drell, Märt Rosenthal, Sander Raieste, Kaspar Treier, Mikk Jurkatamm, Matthias Tass, Siim-Sander Vene, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Joonas Riismaa, Artur Konontšuk, Kristian Kullamäe.

Peatreener: Heiko Rannula
Abitreenerid: Indrek Reinbok, Brett Nõmm, Kristjan Kangur
Abipersonal: Raido Roos (mänedžer), Jalmar Joosep Saar (abimänedžer), Priit Lehismets (füsioterapeut), Harvis Mill (füsioterapeut), Riina Riisik (füsioterapeut), Kaido Stroom (arst), Eerik Parvits (pressiesindaja), Marita Brigitta Mones (fotograaf).

Korvpallikoondis alustab finaalturniiri 27. augustil, kui avamängus minnakse vastamisi EM-i suurfavoriidi Serbiaga.

Seejärel kohtutakse 29. augustil Lätiga ning 30. augustil Tšehhiga. Neljandas mängus ootab 1. septembril ees kohtumine Türgiga ning alagrupiturniirile pannakse punkt 3. septembril Portugali vastu.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

