Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

"Kontrollisime suurema osa mängust. See teeb selle kaotuse veelgi raskemaks. Lõpuks olid momendid, iseendal kolm vabaviset mööda. See ei ole kuidagi aktsepteeritav," sõnas ta ERR-ile.

"Mänguplaanis kaotasime kuidagi selle rütmi või jõu jalgadest kolmandal veerandajal. Kvaliteet võib-olla korraks kadus, aga neljandal leidsime selle veidi üles. Tulid mõned korvid. Aga emotsionaalselt väga raske kaotus."

Tassi sõnul ei otsustanud mängu klassivahe. "Meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad. Vahet pole, kas NBA mehed või Euroliiga mehed. Lihtsalt võib-olla täna kuidagi kadus jalg alt ära, et otsuseid teha kolmandal ja viimasel veerandajal," põhjendas Tass.

Kui esimeses mängus Serbiaga ebaõnnestus just algus, siis Läti vastu oli algus väga hea. "Eks see ongi see korvpall, millest oleme rääkinud. Seda näitasimegi esimene veerandaeg, esimene poolaeg," sõnas korvialune jõud.

"Eelmistes mängudes on meil neid raskeid perioode tulnud, aga nagu oleme kogu meediale öelnud, siis meie mängus on palju juurde panna. Seda oli esimene veerand näha."

Juba laupäeval algusega kell 14.45 ootab ees Tšehhi, keda alagrupist edasipääsemiseks on tarvis kindlasti võita. "Selle kaotuse peale ei hakka isegi mõtlema. Me läheme kindlalt võitma ja tulemust tekitama. Peame füüsiliselt taastuma ja homme suur lahing."