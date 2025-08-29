Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

Taaramäe kuulus neljaliikmelisse jooksikute gruppi. Teist päeva järjest napsas Taaramäe nina alt võidu taanlane Mathias Bregnhöj (Teregganu Cycling Team; 2:43.05). Kolmanana lõpetas Eritrea rattur Even Yemane (Istanbul Büyüksehir Belediye Spor Türkiye) ja neljandana võitja tiimikaaslane Stefan de Bod. Järgmine grupp jäi esimestest ühe minuti ja üheksa sekundi kaugusele.

"Eilne päev oli väga raske, nii et ausalt öeldes olin täna väsinud. Meeskonna plaan oli võistluse teises pooles tõsta tempot tõusudel ja meil õnnestuski täpselt selline sõit teha," ütles Taaramäe klubi kodulehe vahendusel.

"Olen väga tänulik kogu tiimile ja õnnelik, et see kandis vilja tulemuses. Eriti Nathan, Thomas ja Miyazaki tegid uskumatut tööd – kõik konkurendid olid hädas. Natuke on kahju, et etapivõitu ei tulnud, aga olen teise koha üle siiski rahul."

Üldarvestuses jätkab liidrina Bregnhöj, kellest Taaramäe jääb üheksa sekundi kaugusele. Kolmandat kohta hoiab De Bod (+0.15). Kolmandal etapil on pikkust 144,8 kilomeetrit.

Prantsusmaal jätkunud Tour Poitou – Charentes en Nouvelle Aquitaine velotuuri (UCI 2.1) kolmandal etapil oli kavas 27,3-kilomeetrine temposõit, mille võitis kodupubliku rõõmuks Samuel Leroux (Team TotalEnergies) ajaga 33 minutit ja kolm sekundit. Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +3.21) sai 59. koha.

Velotuuri üldarvestuses kerkis Leroux samuti liidriks. Kaasmaalane Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) kaotab talle 20 ja itaallane Nicolas Milesi (Arkea B&B Hotels) 22 sekundiga. Ärm (+3.21) on 46. kohal. Velotuuri finaaletapil on pikkust 185,9 kilomeetrit.