Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

Tommy Rutherford (palliga).
Tommy Rutherford (palliga). Autor/allikas: SCANPIX/AP
BC Kalev/Cramoga liitus 28-aastane ja 204 sentimeetri pikkune ameeriklasest keskmängija Tommy Rutherford.

Rutherford veetis ülikoolikarjääri NCAA I divisjonis UC Irvine'i ridades, kus meeskond võitis kolmel korral Big West Conference'i põhihooaja ning 2019. aastal pääseti ka NCAA finaalturniirile ehk Märtsihullusele. Lisaks võistkondlikule edule teenis Rutherford mitmeid isiklikke auhindu oma NCAA karjääri jooksul. 

Pärast ülikooli lõppu suundus Rutherford Euroopasse, esindades Luksemburgi, Šveitsi, Hollandi ja Leedu kõrgliigade klubisid. Eelmise hooaja veetis Rutherford NBA G-liigas, kus jooksis väljakule nii South Bay Lakersi kui ka Motor City Cruise meeskonna eest.

"Valisin Kalevis mängimise, sest olen kuulnud, et tegemist on hea organisatsiooniga, kus koheldakse mängijaid hästi ning kus on tuntud võidukate traditsioonidega ajalugu," sõnas Rutherford pressiteate vahendusel.

"Olen elevil võimaluse üle mängida ja kvalifitseeruda Meistrite Liiga põhiturniirile. Soovin aidata Kalevil saavutada edu mitte ainult rahvusvahelisel areenil, vaid jätkata ka edu Eesti-Läti ühisliigas ning kodustel meistrivõistlustel. Minu abikaasa ja mina ootame samuti põnevusega võimalust avastada Tallinnat ja tutvuda Eesti kultuuriga."

Rutherford lisas, et isiklikus plaanis soovib olla lauavõitluses liiga parimate hulgas ning tahab end kaitses tõestada tõhusa visete blokeerijana.

Kalev/Cramo on algavaks hooajaks lepingu sõlminud veel ka Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Erik Makke, Märt Rosenthaliga, Tanel Kurbase, Kristen Kasemetsa, Kregor Hermeti, Severi Kaukiaineni ja Camaron Tongue'iga.

Toimetaja: Henrik Laever

