Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

Foto: ERR
Neljapäeval kontrollmängus Yokohama B-Corsairsi alistanud BC Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok ütles ERR-ile, et on koosseisuga rahul.

Esmakordselt ise meeskonna komplekteerida saanud Reinbok rõhutas, et eesmärk oli panna kokku meeskond, kes oleks võistkondlik, kus oleks erinevaid mängijatüüpe. "Otsisime, et oleks olemas sitkust, võitluslikkust ja atleetlikkust," sõnas peatreener.

Kalev/Cramo pidi sel suvel asendama kuut mängijat, klubisse toodi eestlased Märt Rosenthal, Erik Makke, Kristen Kasemets ning ameeriklased Tyson Acuff, Cameron Tongue ja Tommy Rutherford.

Reinbok tundis rõõmu, et põhituumik säilis ja rõhutas, et tiim on platvormiks mängijate arenguks. "Eesti poisid, Makke ja Kasemets on tulnud siia tõestama, et nad suudavad järgmist sammu teha. Tõestada, et nad suudavad sellises konkurentsis ennast mänguliselt pildil hoida," rääkis ta. "Rutherford on Euroopas mänginud, tema kindlasti oma energiaga kaitses ja korvialuse mänguga annab meile palju juurde. Ja noored mehed otse ülikoolist, Acuff ja Tongue, neil on olemas potentsiaal. Nende jaoks on väga suur kohanemismoment, esimest korda Euroopas ja kohaneda mängustiili ja olemisega väljaspool koduriiki."

Uuel hooajal soovib Reinboki sõnul Kalev/Cramo olla koduliiga valitseja, jõuda Eesti-Läti liigas finaali ja rahvusvahelistes liigades võimalikult kaugele ning läbi mängijate arengu saada head mängupilti, mis meeldiks ka fännidele.

"Meie mängu identiteet on ikkagi olnud mängida läbi meeskonna ja võistkondliku soorituse, selles suunas me liigume ja usun, et on erinevaid mängijatüüpe, mida saab erineval hetkel kasutada. Meil on seda sügavust ja see võiks edu tuua," sõnas Reinbok. "Kindlasti on meil mängijaid, kellelt ootame rohkem, kui on asi otsustamise poole. Meil on poisid, kes on mänginud ja tunnevad süsteemi hästi, teavad igat nurgatagust. Kui mäng läheb tasavägiseks, siis loodame nende peale."

Gregor Kuuba Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Pühapäeval alustatakse juba Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri, kui võõrsil minnakse vastamisi Bulgaaria meisterklubi Rilski Sportistiga. Mullu mängiti ka FIBA Euroopa karikasarja alagrupiturniiril, kus Eesti meister teenis võõrsil 87:61 ja kodus 88:76 võidu.

"Turniir saab olema igal juhul raske, tuleb samm-sammult minna. Rilski koduvõistkond on soetanud kvaliteetsemad leegionärid, nendel on suured ootused midagi ära teha. Meie jaoks on see oluline esimene samm, et saame koduvõistkonna vastu väga hea soorituse kokku panna," sõnas Reinbok.

Edu korral minnakse poolfinaalis vastamisi kas Slovakkia meistri Levice Patrioti või Küprose meistri Petrolina AEK-ga. Tabeli teises pooles mängivad ühes veerandfinaalis Bakken Bears (Taani) ja Kutaisi 2010 (Gruusia), teises veerandfinaalis Den Bosch Heroes (Holland) ja Trepca (Kosovo). Põhiturniirile pääseb kvalifikatsiooniturniiri võitja.

"Need mängud saavad olema teistsugused. Kõik mängud on seal pingelised ja seal skoorid nii suureks ei kipu minema, tuleb iga veerand normaalselt kokku panna," ütles Cramo treener. "Alagrupp on meile väga tehtav. Ma ei looks kellelegi soosikukoormat, siin on üsna võrdsed võistkonnad koos ja meil on oma eelised olemas."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

