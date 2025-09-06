X!

Kalev/Cramo lisas koosseisu veel ühe ameeriklase

Korvpall
Tyson Acuff
Tyson Acuff Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramoga liitub tulevaks hooajaks 22-aastane ameeriklasest tagamängija Tyson Acuff.

Detroitist pärit Acuff veetis ülikoolikarjääri kolmes erinevas NCAA esimesse divisjoni kuuluvas meeskonnas, alustades karjääri 2020/21 hooajal Duquesne'is. Pärast kahte hooaega liikus ta edasi Eastern Michigani, kus ta kerkis Kesk-Ameerika konverentsi üheks silmapaistvamaks skoorijaks, mis andis omakorda võimaluse möödunud hooaeg mängida mainekas Big Ten konverentsis Rutgersi ülikooli eest. 

Rutgersi eest pidas ta 32 kohtumist, mängides keskmiselt 15 ja pool minutit. Selle ajaga kogus ta keskmiselt 5,3 punkti, 1,6 lauapalli ja 1,1 resultatiivset söötu mängu kohta. Tabavusprotsent väljakult oli 38,1, kolmepunktiviskeid realiseeris ta 39,2-protsendiliselt ning vabaviskeid 72,4-protsendiliselt. Hooaja parimaks etteasteks kujunes 17-punktine mäng Wisconsini vastu.

"Tyson on mängija, kes suudab oma agressiivse rünnakuga vastaste kaitset surve all hoida. Tema visketäpsus ja võime kohaneda erinevates süsteemides annavad meile olulise lisajõu uue hooaja eesmärkide saavutamisel," teatas Kalev/Cramo pressiteate vahendusel.

Acuffi meeskonnakaaslased Rutgersis olid tänavuse NBA draft'i esimese ringi valikud Dylan Harper ja Ace Bailey. 

Kalev/Cramol on algavaks hooajaks koos 12-meheline kooseis - tagamängijad Severi Kaukiainen, Märt Rosenthal, Erik Makke, Kristen Kasemets, Tyson Acuff, ääremängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Kregor Hermet, Tanel Kurbas, Camaron Tongue, Anrijs Miška ning keskmängija Tommy Rutherford.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

