Eesti teivashüppaja püstitas olümpiafestivalil maailmarekordi

17-aastane Moser ületas esmaspäeval raskusteta oma algkõrguse 4.05 ja see tagas talle juba medali, sest lisaks temale ületas sel kõrgusel olnud lati veel vaid prantslanna Moana Peyrard. Pronksi sai 3.95 ületanud kreeklanna Anastasia Boumpoulidi.

Moser pani suurepärasele võistlusele punkti 4.52 ületamisega ning see kõrgus tähistab ühtlasi U-18 vanuseklassi maailmarekordit. Senine tippmark 4.51 oli viimased kolm aastat ameeriklanna Amanda Molli nimel.

"Olen väga õnnelik, et suutsin täna hüpata just nii, nagu olin treeningutel ette kujutanud. Teadsin, et alustan hüppamist hiljem kui teised. Uskusin, et 4.52 on võimalik. Tehniliselt läks hüpe hästi ja tunne oli kindel – see, et sellest tuli maailmarekord, teeb selle päeva muidugi eriti eriliseks," sõnas Moser pärast võistlust.

Eesti naiste absoluutse tippmargi 4.57 püstitas Marleen Mülla kaks kuud tagasi USA-s, Moseri senine isiklik rekord oli juuni keskel hüpatud 4.41.

Moseri saavutus on seda märgilisem, et see oli tema esimene võistlus ilma isikliku treeneri Erki Nooleta. Nimelt pidanuks U-23 vanuseklassi EM-il Soome mitmevõistleja Saga Vannineni kuldmedalini viinud Nool jõudma esmaspäeva varahommikul Skopjesse, kuid lennuki tehniliste probleemide tõttu jäi ta Norra. "Sain Erki puudumisest teada hommikul kell 7.20 ja mu teine treener Mairo Tänav (Tänak) ütles, et Erkit ei ole. See oli üsna suur üllatus, aga sain hakkama! Väga hästi läks. Mairo filmis mu katsed videole, saatis Erkile ja ta saatis sõnumeid või helistas, mida peaks muutma. Olen seni kõik võistlused koos Erkiga teinud," muigas ta.

Moser tegeles varem akrobaatikaga ning alustas kergejõustikuga alles kolm aastat tagasi. "Akrobaatikaks kasvasin natuke liiga pikaks ja siis oli kuidagi loogiline, et kuna mulle sporti meeldis teha, siis jätkata kergejõustikuga," rääkis Moser eelmisel nädalal ERR-ile.

"Mäletan, kuidas oli 2022. aasta suvi ja ma vaatasin Oregoni MM-i. Seal Karmen Bruus võistles ja meie kümnevõistlejad võistlesid ja see tundus väga äge just kergejõustikusse minna," meenutas ta.

Just toonasel Eugene'i MM-il ületas Bruus kõrgushüppes 1.96 ja sai finaalis seitsmenda koha. Ka tema tulemus tähistab U-18 vanuseklassi maailmarekordit, kuigi ta jagab seda veel kuue sportlasega.