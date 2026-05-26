TV 10: Need poisid toovad veel tulevikus Eestile kuulsust

Treener Mihkel Lembitu näpunäidete järgi harjutav Joa suutis kolmel korral saata kuuli 17 meetri joone taha. Parimal katsel tõukas ta kolmekilose kuuli 17 meetrit ja 27 sentimeetrit. Nii võttis ta Tartus ülekaaluka alavõidu ja tõusis sarja edetabelis teiseks.

Pärnu poisil jäi kõigest neli sentimeetrit puudu 2024. aastast Konrad Kruusele kuuluvast sarja rekordist. Selle võtab ta sihikule hooaja finaalis, mis toimub 10.-11. juunil Valgas. "Ma arvan, et saan tulemusega väga rahule jääda, aga see neli sentimeetrit jääb muidugi kripeldama. Seda rekordit saab võib-olla veel mitmevõistluse finaalis veel üle lüüa. Hea sooritus tuli tänu enesekindlusele ja treener Mihkel Lembitule, kes mind kogu aeg aitab ja juhendab," ütles võidu võtnud Joa.

Tema treener selgitas, et vanaisalt heitealadeks head eeldused saanud spordipoiss võtab järgmisel üksikalade etapil sihiks sarja rekordi kettaheites ning siis rünnatakse finaalis taas kuulitõuke rekordit.

"Eks ta ole siin aastatega juba mitu korda tulnud teiseks nooremas vanusegrupis ja nüüd on tema aeg kätte jõudnud. See, et ta kolm korda üle 17 meetri lasi, tähendab, et finaalis me katsume selle Kruuse rekordi ikka üle lüüa. Sama käib ka kettaheite kohta. Juba hoiatame ette, et las see Patrick Tomasson (kettaheite rekordi omanik ning Joa koolikaaslane - toim) väriseb. Teeme selle rekordi ära. See ongi spordis edasiviiv jõud, et teame neid mehi, kellest tahame ette visata. Ja see on tore," rääkis kogenud treener.

"U-16 vanuseklassis Eesti rekordi teinud Kruuse on juba pea 20 meetrit tõuganud nelja kilost kuuli. Ta näitab meile teed ette, et ka Eesti poisid võivad kuuli kaugele tõugata. Sama käib ka ketteheite kohta. Ma arvan, et nendel heitealadel on need mehed tulevikus Eestile kuulsust toomas kõrgemal tasemel," lisas juhendaja.

Lähimat konkurenti edestas Markus Joa pooleteise meetriga. Teise koha sai publiku ergutamist tõugeteks soovinud ja elevust loonud Trevor Toomiste. Tartu Kristliku Põhikooli õpilane paiskas parimal katsel kolme kilose kuuli 15 meetri ja 72 sentimeetri kaugusele ning näitas julgelt ka oma häälepaelte tugevust. Kolmanda koha auhinnad teenis mitmekülgne Risto Rajasaar, kes õpib Toila Gümnaasiumis. Ta suutis kuuli tõugata 14 meetrit ja 14 sentimeetrit. Kuuliringis käis selles vanusegrupis Tartus ühtekokku 59 poissi.

Tartu etapil võitis vanema vanusegrupi kõrgushüppe 13-aastane Alexander Glubakov. Ruila Põhikooli õpilane ületas kolmandal katsel juba väga head taset näitava kõrguse meeter ja 80 sentimeetrit. Sellega tõusis ta ühtlasi 55-aastase ajalooga sarja edetabelis jagama üheksandat kohta.

Glubakov alustas võistlust kõrguselt 1.55. Ta ületas kokku kaheksa kõrgust ning ütles, et leidis iga katsega parema hüpperütmi. "Tehnika ja hüpped läksid järjest palju paremaks. Alguses ei saanud klappima ja mõne kõrguse võtsin teise või kolmandal katsega, aga lõpuks jõudsin 1.80 peale ära ja see ongi minu rekord," märkis kõrgushüppe võitja.

Alavõiduga koolitiimile tõhusad punktid toonud Alexander ütles, et suutis oma rekordit korrata, kui tõstis hoojooksu kiirust. "Alguses ma natuke magasin. Läksin hästi aeglaselt peale, aga lõpus jooksin tugevamalt ja tõukasin ka tugevamalt peale ning siis saingi üle," ütles rõõmus võitja.

Hea tehnikaga paistis silma Tallinna Ühisgümnaasiumis õppiv 14-aastane Rauno Randloo. Ta võttis kokku seitse kõrgust ja näitas head keskendumist. Kuuel korral ületas ta lati kohe esimesel katsel. Teise koha auhinnad viis ta koju 1.77 eest. Ka sellest kõrgusest sai ta jagu kohe esimesel katsel.

"Ma jooksin sellel kõrgusel hästi peale ja tõuge oli kõige parem, mis ma olen teinud ma arvan. Võistluse alguses olin aeglane hoojooksul, aga lõpuks sain soojaks. See oli isiklik rekord ühe sentimeetriga ja hüppasin seitse sentimeetrit üle enda pea," ütles rõõmust säranud Randloo.

Just aprillis 14-aastaseks saanud Oskar Kollo saavutas kolmanda koha. Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumi tiimile punkte toonud spordipoiss sai kõrgusest 1.77 sentimeetrit jagu kolmandal katsel. "Olen ikka päris rahul. See on minu rekord seitsme sentimeetriga. Jooksin senisest kiiremini peale ja tõukasin tugevamini," ütles pjedestaalile tõusnud Kollo.

TV 10 Olümpiastarti sarja rekord püsib kõrgushüppes juba 1978. aastast müstilise 1.93 Valter Külveti nimel. Vanema vanusegrupi poisid on hooaja jooksul selgitanud sarjas juba paremuse kuuel alal ja kellelgi pole õnnestunud veel kahte alavõitu napsata.