Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

Liisa-Lotta Jürgenson ja Eva Liisa Kuivonen
Liisa-Lotta Jürgenson ja Eva Liisa Kuivonen Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused toimuvad sel aastal Vabaduse väljakul, kuhu on mängima tulemas kõik meie paremad paarid. Tallinna kesklinna rajatud väljakud on Eesti parimaid rannavõrkpalli mängijaid ootamas 14.-17. augustil.

Eesti meistritiitli nimel asuvad võistlema mõlemad MK-sarjas võistlevad naispaarid ehk tiitlikaitsjad Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson ning hiljuti Euroopa meistrivõistlustel debüüdi teinud Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, kes pidid eelmisel aastal leppima hõbemedalitega.

Lisaks on kohal tugevad noorteduod Hannemai Hanimägi ja Marta-Mia Ploomipuu ning Kirke Liisa Lukas ja Emma Lust. Kõrgete kohtade nimel tahavad kindlasti kaasa rääkida ka Lill Kandimaa ja Grete Jürgenson, Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste ja teised koduse sarja tugevamad.

Meestest võitsid möödunud aastal meistritiitli Dmitri Korotkov ja Urmas Piik, kes nüüd tegutsevad uute paarilistega, ent on mõlemad kohal. Korotkov mängib teatavasti Mart Tiisaarega, Piik aga Sander Steinbergiga.

Lisaks on kõrgete kohtade eest võitlemas Kusti Nõlvak ja Rasmus Meius, Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais, Patrik Parijõgi ja Armin Kender ja Joosep Põldma ja Rauno Tamme. Karl Maidle ja Siim Ennemuist.

12 esimest paari tagasid koha meistrivõistlustel Eesti rannavolle Suvetuuri edetabeli alusel, ülejäänud peavad pääsu põhiturniirile püüdma läbi neljapäeval, 14. augustil toimuva kvalifikatsiooni, mis algab nii meestele kui naistele 14. augusti hommikul. Alagrupimängud peetakse reedel ja laupäeval ning veerandfinaalid, poolfinaalid ja medalimängud pühapäeval.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

