Favoriidid hoidsid Mati Vetevoolu mälestusturniiril taset

Meeste põhiturniiri läbisid puhaste paberitega ning pääsesid alagrupi võiduga otse kaheksa parema sekka kõik hiljem poolfinaali jõudnud paarid – Kusti Nõlvak ja Märt Tammearu, Urmas Piik ja Dmitri Korotkov, Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi ning Redas Mastebrockis ja Aivaras Balkauskas. Vaheringi kaudu jõudsid veerandfinaali ka Karl Jaani – Karl Maidle, Jaan Rebel – Kaur Erik Kais, Sten Vahtras – Mart Vahter ning lätlased Oskars Kilks – Markuss Graudelis, vahendab Volley.ee.

Veerandfinaalis kohtusid Nõlvak ja Tammearu Jaani ja Maidlega ning Eesti saalikoondise esindus võttis ülekaaluka 2:0 (21:9, 21:14) võidu. Veerandfinaalis olid võidukad ka Ennemuist ja Parijõgi, kes lülitasid 2:1 (13:21, 21:17, 15:10) võiduga konkurentsist Rebeli ja Kaisi, ning Piik ja Korotkov, kelle 2:0 (21:19, 21:17) võidus Kilksi ja Graudelise üle polnud samuti kahtlust. Esinelikusse pääsesid ka Mastebrockis ja Balkauskas, alistades 2:0 (21:13, 21:11) Vahtrase ja Vahteri.

Pühapäeval toimuvates meeste poolfinaalides, mis mõlemad algavad kell 13, on võistlustules Nõlvak ja Tammearu ning Mastebrockis ja Balkauskas, samal ajal võistlevad teises poolfinaalis Nõlvak ja Tammearu ning Piik ja Korotkov. Meeste pronksilahing algab Kloogarannas kell 15 ning võitja selgub kell 17 algavas kohtumises.

Ka naiste turniiril edenesid alagrupi võiduga otse veerandfinaali kõik, kes hiljem ka poolfinaali jõudsid: Hannemai Hanimägi – Marta-Mai Ploomipuu, Lenna Kuusik – Milana Tina leksejeva, Keira Lukas – Sandra Lepp ning lätlannad Marta Vildere – Krista Paegle. Kaheksandikfinaali võiduga pääsesid veerandfinaali ka Salme Adeele Hollas – Lill Kandimaa, Lidia Lellsaar – Anna-Liisa Peetmaa, Maret Kuuse – Laura-Liisa Maiste ning Liisa Põldma – Merike Errit.

Veerandfinaalis läks Eesti-Läti segapaar Kuusik ja Aleksejeva vastamisi Hollase ja Kandimaaga, võttes 2:0 (21:18, 21:17) võidu. Muretult edenesid poolfinaali ka Vildere ja Paegle, alistades 2:0 (21:9, 21:12) Põldma ja Erriti, ning Lukas ja Lepp olid samuti 2:0 (21:17, 21:12) paremad Lellsaarest ja Peetmaast. Paremuse panid tasavägises veerandfinaalis maksma ka Hanimägi ja Ploomipuu, kes mängisid 2:1 (21:16, 14:21, 16:14) üle Kuuse ja Maiste.

Naiste poolfinaalid tõmbavad finaalpäeva käima kell 12, kui ühes kohtumises tulevad liivale Ploomipuu ja Hanimägi ning Vildere ja Paegle ning teise finalisti selgitavad samal ajal Kuusik ja Aleksejeva ning Lukas ja Lepp. Naiste pronksmedalistid selguvad 14 algavas mängus ja naiste tiitlivõistluse finaal on kavas kell 16.