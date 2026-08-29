Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlustel selguvad laupäeval poolfinalistid

Reedese võistluspäeva tõmbas käima meeste kvalifikatsiooniturniiri otsustav ring, kust jõudsid põhiturniirile Konrad Jaani ja Mattias Meresaar, Mathias Külvi ja Jasper Laus, Kevin Helimets ja Mihkel Hiielaid ning Vahur Kets ja Raul Lahe. Neljapäeva õhtul kindlustasid võiduka kvalifikatsiooniga koha naiste põhiturniiril Grete Jürgenson ja Lill Kandimaa, Marily Lass ja Annemar Rimmel, Mari Loorman ja Merilyn Jõearu ning Olga Bõstrova-Süld ja Marie Pohlak, vahendab Volley.ee.

Kui alagrupi võit tagab kõikidele paaridele koha kaheksa parema seas ehk veerandfinaalis, siis teised ja kolmandad kohad jätkavad turniiri vaheringis 12 parema paari seas. Alagrupis neljandaks jäävate paaride jaoks on tänavused Olerex Eesti meistrivõistlused lõppenud.

Meeste võistluse A-alagrupi esikoha kohtumises olid võidukad Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, kes mängisid kindlalt 2:0 (21:12, 21:6) üle Sander Talistu ja Siim Rantaneni. Kolmandat ja neljandat kohta asuvad laupäeval välja selgitama Külvi ja Laus ning Sten Vahtras ja Mart Vahter.

B-alagrupis võidutsesid Kaur Erik Kais ja Karl Maidle, kes alistasid grupi võitja selgitanud matšis 2:1 (21:15, 18:21, 15:8) Steven Meiluse ja Rauno Kingi. Kohta sõelmängudel asuvad laupäeval püüdma Helimets ja Hiielaid ning noored Romek Meius ja Kaspar Vares.

C-alagrupi võiduga jõudsid veerandfinaali võistlust kvalifikatsioonist alustanud Jaani ja Meresaar, kes mängisid tasavägises alagrupi esikohaheitluses tulemusega 2:1 (14:21, 21:18, 15:13) üle Karl Rinaldo ja Nils Rühka. Kolmanda ja neljanda koha peale mängivad laupäeval C-alagrupis Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi ning Andres Leismann ja Jaanus Kuller.

D-alagrupi võidu võtsid Urmas Piik ja Armin Kender, kes alistasid kahe parema seas Ragnar Pähna ja Joosep Põldma tulemusega 2:0 (21:11, 21:16). Kolmanda ja neljanda koha omaniku selgitavad laupäeval Kets ja Lahe ning Maksim Povjakel ja Artur Tšuhnenkov.

Naiste turniiril võtsid A-alagrupi võidu Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, kes lõpetasid põhiturniiri veenva 2:0 (21:7, 21:10) võiduga Lidia Lellsaare ja Anna-Liisa Peetmaa üle. Lisaks Hollasele ja Remmelgale ning Lellsaarele ja Peetmaale kuuluvad samasse alagruppi Loorman ja Jõearu ning Susanna Elisabeth Rikand ja Annabel Päästel.

B-alagrupist liikusid otse veerandfinaali Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson, kes alistasid alagrupi esikoha mängus Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste tulemusega 2:0 (21:16, 21:13). Kolmandat ja neljandat kohta asuvad laupäeval selgitama Jürgenson ja Kandimaa ning Liisa Põldma ja Hanna Jurkatamm.

C-alagrupist pääsesid grupi võiduga otse kaheksa parema sekka Keira Lukas ja Sandra Lepp, kes jätsid 2:1 (21:19, 19:21, 15:12) võiduga C-alagrupis teiseks Erle Püvi ja Triin Veidemani. Lisaks kuuluvad C-alagruppi ka Bõstrova-Süld ja Põhlak ning Kirke Liise Lukas ja Emma Lust, kes mängivad kolmanda ja neljanda koha peale laupäeva hommikul.

D-alagrupi võitsid Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi, võites otsustavas matšis 2:0 (21:15, 21:12) Lenna Kuusikut ja Merike Erritit. Alagrupist edasi viiva kolmanda koha peale asuvad D-alagrupis laupäeval mängima Lass ja Rimmel ning Silja Daljajev ja Gerli Toomela.

Laupäeval jätkub võistlus nii naiste kui ka meeste põhiturniiri viimase ringiga, mille järel tehakse algust sõelmängudega. Päeva lõpuks on selged poolfinalistid, kes pühapäeval medalitele mängima asuvad.