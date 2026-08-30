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Tallinnas selgusid rannavõrkpalli Eesti meistrid

Rannavõrkpall
Foto: ERR
Rannavõrkpall

Tallinnas Vabaduse väljakul selgusid rannavõrkpalli Eesti meistrid. Eelmisel nädalavahetusel koduse MK-etapi võitnud paarid said võidu ka pühapäevastes finaalides.

Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson tulid kolmandat korda Eesti meistriks, alistades finaalis tiitlikaitsjad Heleene Hollase ja Liisa Remmelga. Nädal tagasi mängisid nad MK-etapi poolfinaalis, kus Kuivonen ja Jürgenson võitsid kolmes geimis. Pühapäeval piisas kahest - 22:20, 21:17. Kuivonen ja Jürgenson tundsid, et mäng oli nende kontrollida.

"Natukene oli tunda seda, et see initsiatiiv on meie käes, aga koguaeg Liisa ja Heleenega on see tunne, et nad võivad tulla ja me peame koguaeg hästi keskendunud olema, et me ei laseks neid järele," lausus Jürgenson ERR-ile.

"Me see aasta mängisime kaks mängu, eelmine aasta mängisime ühe mängu. See üks mäng suures pildis ei näita nii suurt midagi, me ei saa sellest suuri järeldusi teha. Aga ma arvan, üks järeldus ongi see, et me oleme stabiilsemad sellel aastal kui eelnevatel."

Eelmisel nädalavahetusel samuti maailmakarikasarja etapi võitnud Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov alistasid Eesti meistrivõistluste finaalis Armin Kenderi ja Urmas Piigi kahes geimis 21:13, 21:17. Tegu on nende esimese ühise meistritiitliga. Eelmisel aastal kaotati finaalis Jaan Rebelile ja Kaur Erik Kaisile, kes tänavu ühise paarina ei osalenud.

"Suurepärane tunne on ikkagi lõpetada hooaeg võiduga," ütles Korotkov. "See oli meie hooaja viimane mäng. Suvi on ka läbi, siis on võidukas lõpp ikka puhas lust ja meistritiitel on super boonus."

Tiisaar täiendas: "Eks me oleme siin see aasta rohkem keskendunudki, et mängupilti parandada, vähem võistlustel käinud ja praegu on tulemus näha. Hea võrrelda täpselt eelmise aasta sama ajaga - on kindlasti palju kindlam ja tulemuslikum."

Sellega lõppes kodune rannavõrkpallihooaeg.

Toimetaja: Siim Boikov

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