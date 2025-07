Hambidge püstitas tõkkejooksus kaks Eesti noorterekordit

20-aastane Hambidge võitis 400 meetri tõkkejooksu finaali ajaga 57,55. Selle tulemusega nihutas ta enda nimele kuulunud U-20 Eesti rekordit ligi sekundi võrra ning alates 2008. aastast Maris Mägile kuulunud U-23 Eesti rekord paranes 36 sajandiku võrra.

"Kui sain teada, et jooksen esimesel rajal, siis natuke paanitsesin, aga kui proovisin esimest tõket, siis sain aru, et asi pole nii hull. Proovisin jooksu ajal sellele mitte mõelda ning keskenduda oma jooksule," ütles Hambidge Eesti Kergejõustikuliidu vahendusel.

"Kindlasti andis see [tulemus] enesekindlust juurde augustis toimuvaks U-20 EM-iks, sest tõusin nüüd U-20 Euroopa edetabelis neljandaks ja usun, et sellest ajast on võimalik veel sajandikke või isegi kümnendikke maha võtta," lisas ta.

Hambidge'ile järgnesid lätlanna Ksenija Kzolova (1.01,39) ja leedulanna Aiva Labanauskaite (1.03,14), kes mõlemad uuendasid isiklikke tippmarke. Liisi Kangro sai 1.05,14-ga kuuenda koha.