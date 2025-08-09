X!

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

Kergejõustik
Heti Väät
Heti Väät
Kergejõustik

Eesti odaviskaja Heti Väät teenis Tamperes jätkuvatel kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha tulemusega 47.19.

Väät alustas 42.49-ga, jätkas 41.19-ga ja viskas oma parimaks jäänud 47.19 kolmandal katsel. Neljandal katsel tuli veel 44.41 ja kaks viimast üritust mõõtmisele ei läinud.

Kevadel 19-aastaseks saanud Väädi hooaja tippmark on paari nädala eest Vilniuses visatud 49.70. Isiklik rekord 49.90 pärineb mullu suvest.

Omaealiste Euroopa meistriks krooniti horvaaditar Vita Barbic (55.26), kellele järgnesid soomlanna Rebecca Nelimarkka (54.43) ja leedulanna Orinta Navikaite (54.36).

Meeste 200 meetri jooksu poolfinaalides kordas 18-aastane Herman Seire lausa 2,4-meetrisest vastutuulest hoolimata isiklikku rekordit 21,23, millega sai oma jooksus kolmanda koha.

Kahe jooksu peale kokku oli eestlase aeg paremuselt kuues, kuid teises poolfinaalis puhus 1,9-meetrine taganttuul. Finaal joostakse laupäeva õhtuses programmis.

Naiste seitsmevõistluses jooksis Marleen Ritari 100 meetrit tõkkeid 13,78-ga ja hüppas kõrgust 1.77. Kahe ala järel hoiab ta 1951 punktiga teist kohta, juhib Horvaatia kergejõustiklane Jana Košcak (2155 punkti). Mia Mireia Uusorg on 11. (14,16 - 1.68; 1786 punkti) ja Annika Põlluaas 20. (15,06 - 1.62; 1593).

Pia Lauren Matsalu sai naiste 100 meetri tõkkejooksu eeljooksus kirja 13,90 ja pääses kohaga edasi poolfinaali. Tema tulemus oli kõigi jooksude peale paremuselt 21.

Toimetaja: Siim Boikov

