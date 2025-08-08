X!

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

Kergejõustik
Viola Hambidge
Viola Hambidge Autor/allikas: Karli Saul
Kergejõustik

Tõkkejooksja Viola Hambidge oli Tamperes toimuvatel U-20 vanuseklassi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel rekordilises hoos ning pälvis 400 meetri tõkkejooksus kõige kiirema ajaga finaalikoha. Kaspar Palmsaar ei ajanud kõrgushüppe eelvõistlusel latti kordagi maha ning pääses kindlalt finaali.

23. juulil Balti meistrivõistlustel Eesti U-20 ja U-23 vanuseklassi rahvusrekordi 57,55-le viinud Hambidge tegi Euroopa meistrivõistlustel võimsa rekordiparanduse, kui lõpetas ajaga 57,16. Ühtlasi kerkis ta Eesti kõigi aegade edetabelis naiste seas kolmandale kohale, kiiremini jooksnud on vaid Maris Mägi (56,56) ning Marielle Kleemeier (56,74).

Hambidge oli eeljooksudes konkurentidest kindlalt ees, teisena pääses laupäevasesse finaali rumeenlanna Alexandra Stefania Uta, kes lõpetas ajaga 57,40. "Eesmärk oli keskenduda enda jooksule, sellega sain päris hästi hakkama. Natuke puterdasin enne seitsmendat või kaheksandat tõket, aga finaalis saab seda parandada ja kiiremini joosta," ütles Hambidge pärast poolfinaali.

Kõrgushüppaja Kaspar Palmsaar oli kvalifikatsioonivõistlusel üks kolmest võistlejast, kes ületas 2.00, 2.04, 2.08 ja 2.12 esimese katsega ning tagas koha pühapäevases finaalis. "Võistlus oli ideaalilähedane, kõik esimesel katsel ja eksimusi ei olnud. Kõik tundub super. Finaali lähen, et hüpata veel rohkem. Tunnen, et jalas on veel sees, äkki vaatab medalikohta," ütles ta pärast edukat eelvõistlust.

Palmsaare isiklik rekord pärineb juunikuu lõpust, kui ta Saksamaal kahe meetri ja 13 sentimeetri kõrgusel olnud lati ületas. Eesti U-20 vanuseklassi rekord kuulub Ain Evardile, kes sai 1981. aastal Tallinnas tulemuseks 2.18.

Katarina Verst uuendas kettaheite finaalvõistlusel tulemusega 48.03 oma isiklikku tippmarki ning kerkis ühel hetkel kuuendale kohale, kuid lõpetas EM-i kaheksanda kohaga.

Reedel tõmmati joon alla ka noormeeste kümnevõistlusele, kus Tristan Konso parima eestlasena 13. koha pälvis. Konso jooksis reedel 110 meetrit tõkkeid ajaga 14,16, heitis ketast 38.58, sai teivashüppes tulemuseks 4.60, viskas oda 45.27 ning jooksis 1500 meetrit ajaga 4.51,93.

Mullu U-18 vanuseklassi Euroopa meistriks tulnud Konso uuendas Tamperes odaviske, 400 meetri jooksu ja kuulitõuke isiklikku rekordit. Kokku kogus ta 7408 punkti.

Neljapäeval kaugushüppes nulli saanud Andreas Trumm läbis 110 meetrit tõkkeid ajaga 14,56, heitis ketast 40.18, sai teivashüppes tulemuseks 4.60, viskas oda 48.16 ja sai 1500 meetri jooksus ajaks 4.34,56. Kahel viimasel alal tähistas tulemus ühtlasi isiklikku rekordit. Trumm lõpetas EM-i 6581 punkti ja 19. kohaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

