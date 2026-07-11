Eesti 3x3 korvpallurid valmistuvad EM-finaalturniiriks

Eesti 3x3 korvpallikoondise mängumehed koguvad hantleid, topispalle, kange kasutades jõudu ja arendavad reaktsioonikiirust. Käib ettevalmistus EM-i finaalturniiriks, kuhu jõuti viieaastase vahe järel. Rumeenias toimunud kvalifikatsioonis võideti järjest Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Suurbritannia ja Ukraina.

"Mängud näitasid, et me suudame mängida küll, kui saame kokku korraliku koosseisu ja saame korralikult treenida ja on võib-olla ka veidi õnne, siis ka maailma eliidiga oleme konkurentsis. Peame arvestama muidugi seda, et finaalturniiril tase tõuseb veelgi märgatavalt," ütles 3x3 koondise peatreener Siim Raudla ERR-ile.

Koondise treeningutel on koos kaheksa kuni kümme mängijat, et treeningud oleks kvaliteetsed. Finaalturniiri pääsme tõi nelik Jaan Puidet(TalTech/Alexela), Oliver Metsalu (TalTech/Alexela), Aleksander Oliver Hint (Tartu Ülikool Maks & Moorits) ja Jorgen Rikberg (TalTech/Alexela).

Värske lakikihi saanud Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones harjutasid mehed kiirete katete, teravate pöörete ja täpsete söötudega rünnakuid korvi alla. "3x3 korvpallis on ühe- ja kahepunktivisked. Kaugviskel on maru suur roll ja maailma eliidis on seda ka näha, et rünnakul otsitakse kaheseid ehk kaugviskeid ja hirmsasti kaitsjad jällegi kaheseid kardavad," selgitas Raudla.

"Mäng on toodud vägagi perimeetrile ja korvi all on see läbi rohkem ruumi ning seda tõtt öelda üritame ka ära kasutada. Kvalifikatsiooniturniiriks oli meil ettevalmistusaeg maru lühike, kuid nüüd on meil aega rohkem ja üritame rünnakut järele aidata. Kuna tegemist on saalikorvpalluritega, siis tuleb rünnaku dünaamikat ja voolavust rohkem lihvida. Kaitse pool oli Rumeenias hea ja olen kuttidele öelnud, et kaitsest peab meie mäng algama ja seda unarusse jätta ei saa."

EM-i finaalturniiril minnakse alagrupis kokku tänavu juuni hakul MM-i finaalis Lätile kaotanud Saksamaa ja neljandaks jäänud Prantsusmaa meeskonnaga. Olümpialgi kulla võitnud lõunanaabrite edu on koondise peatreeneri sõnul innustav. Läti mehed on 3x3 korvpalli MM-il võitnud täiskomplekti medalid, EM-il saanud ühe kulla, kolm hõbedat ja ühe pronksi ning tulid 2020 Tokyo olümpial võitjaks ja olid viimati Pariisi olümpial neljandad.

"Lätlastel on paar mängijat, kes on aastaid esile kerkinud ja seda asja veavad. Muidugi siis meeletu tempo ja õige taktika, millega on neid suuri tulemusi on seni kokku pandud," kirjeldas Raudla Läti edu faktoreid.

Los Angelese olümpiale pääseb 3x3 korvpallis 12 meeskonda. Eesti kvalifikatsioonirongile ei jõudnud. "Detsembris läks punktide jahtimine lahti. Selleks, et pürgida olümpiale, peab see mängijate ring olema veelgi laiem, sest riigi reiting tekib kahekümne parema mängija reitingu kokku löömisel," ütles Raudla.

"Meil on aasta-aastalt vaja seda mängijate ringi suurendada. Meil ei piisa ühest võistkonnast, meil on vaja kahte või kolme võistkonda, kes suvisel perioodil mängiksid rahvusvahelisi turniire ja siis saame esialgu hakata mõtlema olümpia kvalifikatsiooniturniiridest ning kui sinna jõuame, siis juba olümpia poole vaatama," ütles koos Priit Venega koondist vedav Raudla.

Edu EM-il on jõukohasem. Finaalturniirile jõuti kolmandat korda ja septembri teisel nädalal on raskeks sihiks ületada Belgias senine parim tulemus - viie aasta tagune seitsmes koht.