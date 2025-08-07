Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri
Eesti U-16 noormeeste vanuseklassi korvpallikoondis alustab reedel Gruusias Tbilisis toimuvat EM-finaalturniiri, kus ühte alagruppi kuulutakse Leedu, Iisraeli ja Türgiga.
"On olnud pikk ja töökas suvi. Mängijate osas on olnud tagasilööke, aga usun, et oleme tehtud tööga jõudnud sinna, mida suve alguses planeerisime. Mängijad on füüsiliselt väga heas seisus ning seda näitas meile ka Balti Matš, kus läksime mäng-mängult aina paremaks," võttis ettevalmistusprogrammi kokku peatreener Killing.
"Reedel on esimene mäng Leeduga ning põhifookus ja eesmärk on EM-finaalturniiril A-divisjoni püsima jäämine, kus soovime näidata võitluslikku ning head korvpalli," rääkis peatreener finaalturniiri eesmärkidest.
PU16 EM-finaalturniiri ajakava
Reede, 8. august
12:30 – Eesti vs Leedu (otseülekanne)
Laupäev, 9. august
12:30 – Eesti vs Iisrael (otseülekanne)
Pühapäev, 10. august
15:00 – Eesti vs Türgi (otseülekanne)
Eesti PU16 koondise koosseis:
Hugo Tirs | TTÜ Korvpallikool
Ralf Kõiv | TTÜ Korvpallikool
Magnar Korv | TTÜ Korvpallikool
Mark Poljakov | TTÜ Korvpallikool
Daniel Kaljula | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Matthias Mürkhain | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Marten Miilen | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Erik Arula | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Ruudi Talviste | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Uku Maamägi | Korvpalliklubi Viimsi
Kaur Otto Taldrik | Korvpalliklubi SOKUD
Robert Kangur | Pallacanestro Varese (ITA)
Peatreener: Kris Killing
Abitreener: Toomas Annuk
Abitreener: Rene Sepp
Füsioterapeut: Frederik Ross
ÜKE-treener: Mattias Kuusik
Mänedžer: Silver Jurno
Toimetaja: Anders Nõmm