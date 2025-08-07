X!

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

Korvpall
Eesti noormeeste U-16 korvpallikoondis BSBC turniiril 2025. aasta alguses
Eesti noormeeste U-16 korvpallikoondis BSBC turniiril 2025. aasta alguses Autor/allikas: Tõnis Tõnström
Korvpall

Eesti U-16 noormeeste vanuseklassi korvpallikoondis alustab reedel Gruusias Tbilisis toimuvat EM-finaalturniiri, kus ühte alagruppi kuulutakse Leedu, Iisraeli ja Türgiga.

"On olnud pikk ja töökas suvi. Mängijate osas on olnud tagasilööke, aga usun, et oleme tehtud tööga jõudnud sinna, mida suve alguses planeerisime. Mängijad on füüsiliselt väga heas seisus ning seda näitas meile ka Balti Matš, kus läksime mäng-mängult aina paremaks," võttis ettevalmistusprogrammi kokku peatreener Killing.

"Reedel on esimene mäng Leeduga ning põhifookus ja eesmärk on EM-finaalturniiril A-divisjoni püsima jäämine, kus soovime näidata võitluslikku ning head korvpalli," rääkis peatreener finaalturniiri eesmärkidest.

PU16 EM-finaalturniiri ajakava

Reede, 8. august
12:30 – Eesti vs Leedu (otseülekanne)

Laupäev, 9. august
12:30 – Eesti vs Iisrael (otseülekanne)

Pühapäev, 10. august
15:00 – Eesti vs Türgi (otseülekanne)

Eesti PU16 koondise koosseis:

Hugo Tirs | TTÜ Korvpallikool
Ralf Kõiv | TTÜ Korvpallikool
Magnar Korv | TTÜ Korvpallikool
Mark Poljakov | TTÜ Korvpallikool
Daniel Kaljula | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Matthias Mürkhain | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Marten Miilen | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Erik Arula | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Ruudi Talviste | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Uku Maamägi | Korvpalliklubi Viimsi
Kaur Otto Taldrik | Korvpalliklubi SOKUD
Robert Kangur | Pallacanestro Varese (ITA) 

Peatreener: Kris Killing
Abitreener: Toomas Annuk
Abitreener: Rene Sepp
Füsioterapeut: Frederik Ross
ÜKE-treener: Mattias Kuusik
Mänedžer: Silver Jurno

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

12:23

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

Pärnu meeskonnaga liitub Gregor Ilves

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

05.08

Kasper Suurorg sõlmis lepingu mulluse Poola meistriga

05.08

Eesti korvpallinoor liitub Kaunase Žalgirisega

04.08

TalTechi talendikas ääremängija liitub ikkagi Tartu Ülikooliga

04.08

Keila KK lõi käed ameeriklasest tagamängijaga

04.08

Hispaania meedia: Henri Drellist võib saada Ricky Rubio tiimikaaslane

03.08

Kõrgseltskonda kerkival Eesti noortekoondisel jäi turniirivõit saamata

03.08

Hiilgav viskepäev tõi Minnesotale WNBA rekordvõidu

03.08

Poiste korvpallikoondis alistas Ukraina ja sai Balti matšil pronksi

02.08

U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il finaali ja tõusis A-divisjoni

02.08

Kunagine NBA täht sai süüdistuse ebaseadusliku mängupõrgu pidamises

videod

sport.err.ee uudised

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

12:23

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

11:36

Uus-Meremaa ragbikoondislane jõudis napilt lennukile: koer sõi mu passi ära

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

08:37

Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

loetumad

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo