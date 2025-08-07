Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

"On olnud pikk ja töökas suvi. Mängijate osas on olnud tagasilööke, aga usun, et oleme tehtud tööga jõudnud sinna, mida suve alguses planeerisime. Mängijad on füüsiliselt väga heas seisus ning seda näitas meile ka Balti Matš, kus läksime mäng-mängult aina paremaks," võttis ettevalmistusprogrammi kokku peatreener Killing.

"Reedel on esimene mäng Leeduga ning põhifookus ja eesmärk on EM-finaalturniiril A-divisjoni püsima jäämine, kus soovime näidata võitluslikku ning head korvpalli," rääkis peatreener finaalturniiri eesmärkidest.

PU16 EM-finaalturniiri ajakava

Reede, 8. august

12:30 – Eesti vs Leedu (otseülekanne)

Laupäev, 9. august

12:30 – Eesti vs Iisrael (otseülekanne)

Pühapäev, 10. august

15:00 – Eesti vs Türgi (otseülekanne)

Eesti PU16 koondise koosseis:

Hugo Tirs | TTÜ Korvpallikool

Ralf Kõiv | TTÜ Korvpallikool

Magnar Korv | TTÜ Korvpallikool

Mark Poljakov | TTÜ Korvpallikool

Daniel Kaljula | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Matthias Mürkhain | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Marten Miilen | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Erik Arula | Rae Koss / Kiili Spordiklubi

Ruudi Talviste | Rae Koss / Kiili Spordiklubi

Uku Maamägi | Korvpalliklubi Viimsi

Kaur Otto Taldrik | Korvpalliklubi SOKUD

Robert Kangur | Pallacanestro Varese (ITA)

Peatreener: Kris Killing

Abitreener: Toomas Annuk

Abitreener: Rene Sepp

Füsioterapeut: Frederik Ross

ÜKE-treener: Mattias Kuusik

Mänedžer: Silver Jurno