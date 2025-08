Poiste korvpallikoondis alistas Ukraina ja sai Balti matšil pronksi

Eesti asus kohe algusest peale mängu kontrollima, esimesed kaks veerandit võideti suurelt ja poolajaks oli seis 58:26, kirjutab basket.ee. Ka ülejäänud mäng läks eestlastel ladusalt ja tulemuseks oli kindel võit.

Eesti tabas 65 protsenti kahepunktivisetest, lauavõitlus võideti 46:33 ja vastaseid sunniti tegema 28 pallikaotust. Eesti resultatiivseim oli Robert Kangur 23 punktiga, Marten Miilen viskas 18 punkti. Ukraina parim oli Dmytro Datsenko 24 punktiga.

"Täna olid taaskord poisid väga tublid. See, kuidas peale esimest kahte mängu korrektuurid tehti ja ennast kokku võeti, kuidas isuga mängiti. Mäng-mängult läksime paremaks," tõdes peatreener Kris Killing. "Raske suvi on olnud ees, rasked treeningud ja nüüd me hakkame õigel hetkel õigesse vormi jõudma. Täna alustasime kohe vingelt ja oma kaitsesurvega võtsime vastaselt tuju ära ja saime ise jooksma. Nii me tegelikult mängida tahame ja nii me oleme terve suve siin harjutanud."

"Saime hea emotsiooni enne EM-i, nüüd on poolteist päeva puhkust, siis paar treeningut ja juba ongi Gruusiasse minek, kus on eesmärk A-divisjoni püsima jääda ja näidata seal hambaid isegi teistele. Hakkame mäng korraga minema ja esimene mäng ongi meil Leeduga, kelle vastu tahaks kohe võimalust ära kasutada, mis eile tegemata jäi," lisas peatreener.