U-16 korvpallikoondised alustasid Balti turniiri suurte kaotustega

Eesti poiste koondis võitis Läti vastu avaveerandi ja juhtis poolajaks kolme punktiga (40:37), kuid teine poolaeg kuulus täielikult lätlastele, kes võtsid lõpuks 97:59 (15:19, 22:21, 29:10, 31:9) võidu.

Marten Miilen ja Hugo Tirs viskasid Eesti parimatena vastavalt 13 ja 12 punkti, võitjate resultatiivseim oli Benjamin Janis Berrouet, kes sooritas kaksikduubli 20 punkti ja 10 lauapalliga.

"Reaalsuskontroll. Kui sa suudad mängus minna 13-ga juhtima ja lõpuks saad selle mängu 40-ga tappa, siis peame peeglisse vaatama ja aru saama, et me võime mängu kaotada, aga kuidas me seda kaotame, see on oluline. Nagu ma ütlesin, peeglisse vaatamise koht, kaks mängu on ees, magame öö ära ja tuleme tugevamatena välja," ütles Eesti peatreener Kris Killing Basket.ee-le.

Eesti kohtub reede õhtul TalTechi Spordihoones Leedu eakaaslastega. Turniirist võtab osa veel ka Ukraina noortekoondis.

Tüdrukute koondis sai Lätilt koguni 58-punktilise kaotuse, kui lõpptulemuseks kujunes 26:84 (10:18, 9:26, 5:16, 2:24). Melinda Sõrmus tõi Eesti parimana üheksa punkti ja hankis 10 lauapalli. Võitjate poolel said käe valgeks kõik 12 neidu ning resultatiivseim oli 13 silma kogunud Sarlote Skrebele.

Reedel minnakse teises mängus vastamisi Leedu koondisega.