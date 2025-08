Jefimova: kõik loodavad minu peale, et ma ujuks hea tulemuse

"Poolfinaal oli suhteliselt sarnane ujumine hommikule, kümnendik siia-sinna, aga jah, eesmärk oli poolfinaalist edasi saada ja sellega sain hakkama. Loodan, et homme (pühapäeval - ERR) läheb paremini," rääkis Jefimova ERR-ile.

"Ma olen sel hooajal palju paremaid ujumisi teinud. Ma ei teagi, kas oli närv sees või midagi muud, et olen siin Singapuris juba päris pikalt olnud ja väsinud sellest keskkonnast. Aga midagi pole teha, kõik võistlevad samades tingimustes."

Jefimova sõnul on võistluseelne närvipinge aastate jooksul kasvanud. "Kui ma noorem olin, siis ma ei saanud tiitlivõistlustel üldse aru, mis ümberringi toimub. Aga praegu, kui hakkab kohale jõudma, et see on MM, siis tuleb pinge peale. Kõik loodavad minu peale, et ma ujuks hea tulemuse, et see annab ikka tunda."

Paremuselt viies aeg tähendab, et finaalis stardib Jefimova teisel rajal. "Teine rada on üks minu lemmikutest. Olen seal oma häid tulemusi ujunud," märkis ta.

Finaalis on suurimaks kullanõudlejaks kogenud leedulanna Ruta Meilutyte. "Tema on praegu ainukene, kes on 29 sekundiga ujunud. Ülejäänud on suhteliselt samasse auku ujunud. Tegelikult on teisi naisi, kes suudavad Ruta kõrval ujuda ja mul on nendega sama aeg, aga ma tõesti ei tea, kas kõik on nii närvis või mis. Ruta lihtsalt naudib võistlemist ja tal on ju nii palju kogemusi."

Kuidas valmistub Jefimova finaaliks? "Praegu lähen maha ujuma, siis massaaži ja jäävanni ning pärast sööma ja magama. Homme hommikul ma ei uju, lähen võimlen natukene ja tulen siia alles õhtul. Olen varem katsetanud, kas finaali päeval hommikul ujuda või mitte, aga kogemusest tean, et ei ole vaja rohkem ujuda. Kõik töö on juba tehtud ja ega vormi enam paremaks muuta ei saa."

Naiste 50 meetri rinnuliujumise finaal on kavas pühapäeval kohaliku aja järgi kell 19.02 ehk Eesti aja järgi kell 14.02.