Henry Hein: Enelil on kindlasti medalimängus käpp sees

"Kogu võistlus on mitte päris selline olnud nagu me oleks oodanud, aga ütleme nii, et kõige olulisem ehk finaalipääs on käes. Poolfinaalis ongi see kõige olulisem. Ujumine ise oli kindlasti nii-öelda lünklik ja see sprint on natukene ligadi-logadi praegu olnud, aga 24 tundi on aega. Saame mõned parandused teha ja läheb kindlasti paremaks," rääkis Hein poolfinaali järel ERR-ile.

"Tõmmete arv või nii-öelda tõmmete tempo on see, mis logiseb. Näiteks on liiga kiire või hoopis liiga aeglane. Eneli ei ole päris seda õiget rütmi kätte saanud, et vahepeal on ta liiga kiire ja siis on jälle liiga aeglane. Eks me sellega nüüd homme hommikul veel tegeleme."

Hein arvab, et põhjuseks võib olla närvipinge. "Eks Enelil on tehnika mõttes tegelikult kõik paigas. Võib-olla on midagi kahe kõrva vahel, et närv oli suur, sest 100 meetrit oli ikkagi pettumus. Finaalis öeldakse, et kui hakkad tehnika peale mõtlema, siis sa järelikult ujud juba liiga aeglaselt. Finaalis tuleb lihtsalt täiega panna."

Heina sõnul on finaalis üks selge kullafavoriit, kuid ülejäänud finalistide tase on võrdne. "Kui ma ei eksi, siis Ruta [Meilutyte] ei ole viimase nelja aasta jooksul ühtegi 50 meetri rinnuliujumist kaotanud. Teda siin puhta ujumisega võita on keeruline. Ainult siis, kui ta ise mõne eksimuse teeb. Aga edasi ma usun küll, et teine kuni kaheksas koht on kõik võimelised ühe ajaga ujuma. Nii et kindlasti meil on ka medalimängus käpp sees. Seda on kogu võistlus näidanud. Top16 tase on palju ühtlasemaks läinud."

Mis võiks olla medali hind? "Ma julgen öelda, et Eneli ei pea isiklikku rekordit ujuma. Ma arvan, et medali hind on 30,00 ja alla selle. Me teame, et Eneli on selleks võimeline. Nüüd tuleb homme lihtsalt kõik kokku panna ja ongi tehtud."

Naiste 50 meetri rinnuliujumise finaal on kavas pühapäeval kohaliku aja järgi kell 19.02 ehk Eesti aja järgi kell 14.02.