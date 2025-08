Pisaratega võidelnud Jefimova: väga valus on MM niimoodi lõpetada

Pühapäevases finaalis läbis Jefimova basseinipikkuse ajaga 30,29. Pronksmedali oleks toonud 15 sajandikku parem aeg, mida 18-aastane eestlanna näitas laupäevases eelujumises.

"Üks valusamaid ujumisi mu karjääris... see hooaeg on tegelikult läinud päris hästi, medalid ei läinud üldse kiirete aegadega ja olen palju kordi ujunud kiiremini nii hõbeda kui pronksi ajast," kommenteeris emotsionaalne Jefimova pärast finaali. "Väga valus on niimoodi MM lõpetada, et mõlemad alad läksid natuke puusse. Hooaeg läks hästi, tegin arengu kõigil aladel."

"Natuke panin valmistusega äkki puusse," jätkas pettunud Jefimova. "Sain eile-täna kohe aru, et midagi on viga, tegin liiga palju tõmbeid. Midagi pole siin teha, sest paari tunniga ei saa vormi paremaks."

Sügisel jätkab Jefimova karjääri Põhja-Carolina osariigi ülikoolis. "Ma lähen juba varsti, 15.-16. august, aga mis mind ees ootab, päris täpselt ei oska öelda. Ikka trennid ja algab uus eluaste; alustan ülikooliõpingutega, täiesti uued tingimused. USA koondise peatreener siin on ka mu ülikoolitreener, temaga nägime, rääkisime," sõnas mullune lühiraja MM-pronks.