Jefimova teisest ajast: tegelikult päris halb ujumine, sest oli palju tõmbeid

"Tegelikult oli ujumine päris halb, sest oli palju tõmbeid ja vist ka tühje tõmbeid. Mul on kõik tõmbed meetri kaupa teada, palju peab olema," lausus Jefimova ERR-ile.

"15 peal sain aru, et oli pool tõmmet rohkem. Mõtlesin, et okei, pole hullu, teen enda ujumise ära. Lõpuks oli aeg suht okei ja teise ajaga edasi on suur asi."

Jefimova ujus välja tulemuse 30,13. Tänavu aprillis püstitas ta Eesti rekordi 29,83, aga Singapuri eelujumistes oli parem vaid Ruta Meilutyte (29,82).

"Ruta on kogu aeg selline... kas ujub või ei uju. Tema põhjal ei tasu üldse midagi loota," sõnas Jefimova. "Aga viimased kolm aastat ei ole ta 50-s kaotanud mitte kellegile. Eks ta on siin selle 50 peale kindlasti rohkem keskendunud."

Jefimova jaoks oli hea ujumine eelkõige pingelangus, kuna 100 meetri rinnulidistantsil jäi ta finaalist napilt välja. "Ootasin kindlasti finaalikohta, aga jäin teiseks varuks. Aga kohe, kui ära ujusin, tahtsin minna 50 ujuma, et näidata, et valmistusin," ütles ta.

"Lihtsalt oli väike ebaõnnestumine, aga vorm on ikkagi hea. Need neli päeva, mis pidi ootama, olid minu jaoks päris rasked. Aga lõpuks sain võistlema ja täitsa rahule jäin."

Laupäeval ootab ees veel ka poolfinaal. "Eelujumiste ja poolfinaali mõte ongi lihtsalt edasi saada. Poolfinaalis panen kindlasti juurde ja loodame, et õhtul on, mille üle õnnelik olla."