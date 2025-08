Hein: võib-olla oli see viimane tiitlivõistlus, kus Eneli ei võta medalit

Jefimova sai pühapäeval naiste 50 m rinnuliujumise finaalis ajaga 30,29 kuuenda koha. "Pettumus on suur," kommenteeris Hein pärast finaali. "Natuke peab analüüsima, mis juhtus. Esimest korda läks Eneli tiitlivõistlusel ring-ringilt aeglasemaks, seda pole kunagi varem juhtunud, õhtuti on ta ikka alati kiiremini ujunud. Aeg on ikkagi kehv, eks ta ise teab, et see on kehv. Teda teeb nukramaks see, et medali hind oli tema eelujumise aeg."

Neljandat aastat järjest võitis kulla leedulanna Ruta Meilutyte (29,55), hõbeda sai hiinlanna Tang Qianting (30,03) ning pronksi itaallanna Benedetta Pilato (30,14) ehk medal jäi 15 sajandiku kaugusele. Selle oleks Jefimovale toonud näiteks eelujumises kirja läinud 30,13.

"See ei oleks nõudnud mingit eneseületust. Peab vaatama, kas Eneli pani endale tõesti pingeid nii palju peale, tahtis ja ootas seda medalit, viimane võistlus enne USA-sse minekut - võib-olla neid pingeid oli palju. Ei saa öelda, et vorm kehv oli, aga see ujumine polnud kindlasti see, milleks ta võimeline on," tõdes Hein.

Singapuri MM tähistas ühtlasi noore treeneri ja noore ujuja eduka koostöö viimast vaatust. Sügisel jätkab Jefimova karjääri Põhja-Carolina osariigi ülikoolis. "Ma usun, et keskkonnavahetus annab talle uut energiat, uued treeningfilosoofiad teevad suures plaanis kindlasti head. Eneli on juba praegu väga heas seisus ja areneb siit edasi. On võimalik, et see jäi viimaseks tiitlivõistluseks, kus ta ei võta medalit. Olen tuleviku osas väga optimistlik," oli Hein positiivne.

Kahekordne Eesti aasta treener võtab nüüd mõnenädalase puhkuse, aga loodab seejärel karjääri jätkata tipptasemel. "Sügisest hakkan reisima mööda Euroopat, külastama erinevaid treenereid. Igapäevasest treeneritööst teen pausi ja täiendan ennast. Eneli nii-öelda kodutreeneriks jään edasi," sõnas ta.