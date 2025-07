McIntosh ja Popovici ohustasid maailmarekordit, Marchand võitis taaskord

23-aastane Marchand püstitas kolmapäeval 200 meetri kompleksujumise poolfinaalis võimsa maailmarekordi (1.52,69) ja kuigi tema aeg finaalis oli pea sekundi võrra aeglasem (1.53,68), pälvis prantslane oma seitsmenda MM-tiitli.

Marchand rääkis pärast finaali, et tal jäi öösel unetunde väheks. "Magasin öösel halvasti, olin väga elevil. Isegi hilja õhtul oli palju adrenaliini. Proovisin lõõgastuda, vaadata videoid, seega ärkasin alles kell 12.30. Ärgata oli raske. Eriti tiitlivõistluste finaaliks, teadsin, et konkurendid alustavad tugevalt, pidin sammu pidama. See oli lahing lõpuni välja, see oli suurepärane," rääkis prantslane.

Hõbemedali pälvis ameeriklane Shaine Casas ajaga 1.54,30 (+0,62), pjedestaalile pääses veel ungarlane Hubert Kos ajaga 1.55,34 (+1,66).

18-aastane Kanada ujumistäht Summer McIntosh kogus samuti oma karjääri seitsmenda MM-tiitli, kui võidutses naiste 200 meetri liblikujumises ajaga 2.01,99. Talendikas kanadalanna ütles pärast finaali, et sihtis hiinlanna Zige Liu maailmarekordit (2.01,81), kuid ta pidi leppima kõigi aegade edetabelis teise tulemusega.

"Ma olin nii lähedal, see ajab mind veidi närvi. Teadsin, et hingasin viimasel 15 meetril ühe korra liiga palju ja oleks pidanud oma pea vee all hoidma," ütles 18-aastane McIntosh. "Aga see motiveerib mind järgmiseks, see on rekord, mida olen tahtnud alates karjääri algusest kätte saada."

Teise koha pälvis McIntoshile täpselt kolme sekundiga kaotanud ameeriklanna Regan Smith (2.04,99), pronksmedali pälvis austraallane Elizabeth Dekkers (2.06,12).

Maailmarekord ei olnud kaugel ka meeste 100 meetri vabaujumises, kus rumeenlane David Popovici puudutas seina ajaga 46,51. Ta parandas oma isiklikku tippmarki 0,2 sekundiga, aga jäi siiski hiinlase Zhanle Pani maailmarekordist (46,40) 0,11 sekundi kaugusele. Hõbeda võitis ameeriklane Jack Alexy, kes lõpetas ajaga 46,92 ning pronksmedali sai austraallane Kyle Chalmers ajaga 47,17.

Ujumise MM kestab pühapäevani.