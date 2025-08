Olümpiavõitja lisas auhinnakappi puudu olnud MM-kulla

23-aastane ameeriklanna võitis 200 meetri rinnulikulla Pariisi olümpiamängudel ning kahel viimasel lühiraja MM-il, aga pikas basseinis oli ta maailmameistrivõistlustel seni esikohata: 2022. aastal sai ta Budapestis pronksi, 2023. aastal Fukuokas ja mullu Dohas hõbeda.

Reedel püsis Douglass kogu finaali jooksul kindlalt esikohal ning võitis kulla MM-rekordit tähistava ajaga 2.18,50, teine oli maailmarekordinaine Jevgenija Tšikunova (2.19,96). Douglass on nüüd tiitlivõistlustelt võitnud 18 kuldmedalit, tema võiduaeg on kõigi aegade teiseks tulemuseks.

Võidu pühendas Douglass USA ujumiskoondisele, kes on Singapuris võistkondlikult võidelnud kõhuviirusega. "See kuld on suur saavutus, mitte ainult minu, vaid kogu koondise jaoks. Arvestades sellist rasket nädalat, oleme teinud väga head tööd," sõnas Douglass. USA on medalitabelis kuue kullaga Hiina ja Austraalia järel kolmandal kohal.

25-aastane hollandlanna Marrit Steenbergen kaitses ajaga 52,55 oma 100 meetri vabaujumise MM-tiitlit, edestades 12 sajandikuga australlannat Mollie O'Callaghani. Meeste 200 meetri rinnulidistantsil võitis ajaga 2.07,41 kulla hiinlane Qin Haiyang, sama pikal selilidistantsil läks kuld ungarlasele Hubert Kosile (1.53,19).