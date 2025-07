Marchand kärpis 14 aastat püsinud maailmarekordit enam kui sekundiga

Mullu kodustel olümpiamängudel neli kuldmedalit võitnud Marchand sai kolmapäevases poolfinaalis kirja aja 1.52,69, millega parandas alates 2011. aasta MM-ist ameeriklasele Ryan Lochtele kuulunud tippmarki 1,31 sekundi võrra.

Marchand tunnistas võistlusjärgses intervjuus, et tal ei olnud plaanis maailmarekordit poolfinaalis rünnata. "Ma aimasin, et võin rekordilähedase tulemuse ujuda, sest tundsin end juba eelujumises (tulemus: 1.54,06 - ERR) suurepäraselt. Midagi ei ole veel siiski otsustatud, finaal on alles homme," ütles ta.

Maailmarekordi püstitamisega teenis prantslane ka 30 000 USA dollari suuruse preemia.

Poolfinaalide kokkuvõttes sai teise koha ameeriklane Shaine Casas (+2,44) ja kolmas oli Suurbritannia esindaja Duncan Scott (+2,82). Finaal toimub Eesti aja järgi neljapäeva pärastlõunal.