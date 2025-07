Jefimova jäi MM-il teisena finaali ukse taha

Esmaspäeva hommikul ajaga 1.06,85 12. poolfinaalkoha teeninud Jefimova ujus teises poolfinaalis ning jõudis seinani neljandana. Eestlanna andis endast teisel sirgel kõik ning kerkis ühel hetkel teiseks, kuid lõpetas ajaga 1.06,28 ning pälvis neljanda koha.

Kahe poolfinaali peale oli Jefimova kümnes, finaali pääses kaheksa ujujat. See tähendab, et eestlanna on nn reservis ja kui kaks konkurenti ei peaks mingil põhjusel finaalis startima, saab ta võistelda.

Kaheksandana ehk viimasena pääses finaali leedulanna Kotryna Teterevkova ajaga 1.06,17, Jefimovast kiirem oli veel maailmarekordi omanik Lilly King (1.06,26), kelle jaoks jääb see karjääri viimaseks MM-iks.

Poolfinaalides oli kiireim ameeriklanna Kate Douglass ajaga 1.05,49, samasse sekundisse ujusid veel itaallanna Anita Bottazzo (1.05,61), Jefimova poolfinaali võitnud hiinlanna Qianting Tang (1.05,87) ning neutraalse lipu all võistlev venelanna Jevgenija Tšikunova (1.05,97).

Maari Randväli osales naiste 100 meetri seliliujumise eelujumistes, aga edasipääsu teenida ei õnnestunud. Randväli sai ajaks 1.02,75, millega pälvis 32. koha. Viimasena pääses edasi neutraalse lipu all võistlev venelanna Alina Gaifutdinova ajaga 1.00,56.

Ujumise MM jätkub teisipäeval. Ülekandeid näeb Eurovision Sport lehelt, kus saab teha tasuta konto.