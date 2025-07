Jefimova: ootan võistlemist, oleme MM-iks päris kaua valmistunud

Zaitsev võitis oma eelujumise ajaga 23,44, tema isiklik rekord on 18 sajandikku kiirem. Pühapäeval jäi teda edasipääsust ehk kohast poolfinaalis lahutama 16 sajandikku.

"Lootsin ikkagi isiklikku rekordit," sõnas Zaitsev Singapuris ERR-ile. "Tunne oli täna juba päris hea, jõudsime kaks päeva tagasi. Vähemalt ei jää mingite tehniliste elementide taha kripeldama. Finiš jäi võib-olla natuke libisema, kuskil 35 meetri peal tundsin, et tempo hakkab langema ja seekord ei suutnud sellega midagi teha."

Eesti koondise esinumber Eneli Jefimova alustab MM-i esmaspäeva varahommikul, kui võistleb 100 meetri rinnuli eelujumises. 50 meetri rinnuliujumine algab tema jaoks 2. augustil.

"Ajavahega harjusin nüüd lõpuks ära, bassein on väga hea, sügav. Mul on siin hästi läinud. Positiivsed emotsioonid! Muidugi ootan võistlemist, oleme selleks päris kaua valmistunud," kommenteeris Jefimova. "50 ja 100 on minu jaoks sama olulised, 100 on alati olnud see olümpiaala, milleks oleme kõige rohkem valmistunud, aga kuna 50 on sellest aastast ka olümpiaala, on nüüd mõlemad minu jaoks sama tähtsad."