Tribuntsov ja Zaitsev valmistuvad koos MM-iks: vahest ajab närvi, et ta nii kiire on

Eesti parimad sprinterid Tribuntsov ja Zaitsev valmistuvad MM-iks koos. Treeningkaaslased on nad olnud eelmisest sügisest. Tribuntsov hakkas treener Toni Meijeliga koostööd tegema juba varem ja tänavu on ta püstitanud neli Eesti rekordit.

"Oleme hea tiim ja meil on selline hea ütlus happy swimmer is a fast swimmer (õnnelik ujuja on kiire ujuja - ERR). Kõik toimib, aga ma arvan, et tõesti on olnud hea hooaeg, on olnud isiklikke rekordeid ja tegelikult on ka ebaõnnestumisi olnud. Ongi selline hea tasakaal olnud. On hästi läinud, samas mõni asi ebaõnnestunud. Ma olen saanud õppida ja positiivsel lainel õppida," märkis Tribuntsov.

Õlaoperatsiooni tõttu võistluspausi teinud Zaitsev on oma kiiruse tagasi saanud. Kuu aega enne MM-i alistas ta Soomes 50 meetri liblikujumises A-normi.

"Tunne tegelikult ei olnud kõige parem, väga palju kahtlusi oli, väga suur kohustus oli õlgadel, et viimane võimalus. Tegelikult enne starti, enne normi alistamist ei olnud üldse kindel endas, aga läksin natuke riski peale ja kõik õnnestus ja ise seda mitte teades, isegi tõmbas silma märjaks ja tuletas meelde, mida kõike olen üle elanud. See oli väga emotsionaalne moment," avaldas Zaitsev.

Nii Tribuntsov kui ka Zaitsev leiavad, et külg külje kõrval treenimine teeb töö efektiivsemaks ja põnevamaks.

"Ta teeb selle üksi nühkimise kindlasti lihtsamaks. Pingutus tegelikult kohe tõuseb kui sul on keegi kõrval. Üksi 25 meetrit sprintida on natuke nukram, kui teine on kõrval, et sa pead ikkagi sellist mees mehe vastu võitlust tegema. See annab indu juurde, aga üldpildis sprindi tegemine on väga tore ja ma lihtsalt naudin seda täiega, mis ma teen," märkis Tribuntsov.

Kumb siis rohkem trennis peale jääb, kas Tribuntsov või Zaitsev? "Ütleme nii, et 50/50. Eks Danielil on praegu õlavigastusest taastumine, aga praegu sain ma 15 meetris pähe. Aga väga tore on alati," ütles Tribuntsov.

"Ütlen ausalt, et vahest ajab närvi, et ta nii kiire on," sõnas Zaitsev. "Samas see viha toob motivatsiooni juurde teha rohkem trenni ja tegelikult see on selline sportlik viha, me oleme tegelikult väga head sõbrad. Konkurents trennis ta ikka viib edasi. Olen väga tänulik, et mul on selline treener ja selline treeningpartner."

Maailmameistrivõistlustel vaatab sprinterite duo finaali poole. "Miinimum finaal. Lühiraja MM-il jäi mul paar kohta puudu. Ega ma sellest allapoole ei tule. Pikal rajal samuti finaal ja maksimum ma ei tea noh, eks siis juba vaatab, kui kaugele see lagi jääb," ütles Tribuntsov.

"Miinimum eesmärk on ikkagi poolfinaali jõudmine, et arvestades seda, et oli operatsioon see hooaeg. Finaali pääsemiseks peaks kõik klappima nii tunne, nii tuju, kui ka aklimatiseerumine seal. See oleks midagi imelist, kui ma finaali pääseksin. Aga ikkagi väikesed eesmärgid, pilgud on finaali suunas," lisas Zaitsev.

Zaitsev on Singapuris võistlustules 50 meetri liblik- ja vabaujumise distantsidel ning Tribuntsov võistleb 50 meetri seliliujumises.