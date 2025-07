Austraallane teenis karmidel tõusudel võidu, Pogacar kindlustas esikohta

Tänavuse Tour de France'i 18. etapp oli tõeline katsumus, sest rattureid ootas 171,5 kilomeetri pikkusel etapil ees kolm kõrgeima kategooria tõusu.

Üldarvestuses teist kohta hoidev Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ründas teisel tõusul, kuid kollast liidrisärki kandev Pogacar ei lubanud taanlasel ette murda. Pärast Col de la Madeleine'i tõusu liikus velotuur Tarentaise'i orgu, kus kerkis esikohale Ben O'Connor.

Austraallane loovutas seejärel veel oma esikoha, aga lõputõusul suutis ta ajaga 5:03.47 kindla võidu realiseerida. Tegemist on esimese mitte-eurooplasega, kes tänavusel tuuril etapivõidu võtnud. Ühtlasi on see tema karjääri teine etapivõit Tour de France'il.

"See on maailma suurim võidusõit ja ühtlasi kõige karmim! Jahtisin mitu aastat veel üht võitu, aga võitlesin kolmandate ja neljandate kohtade nimel. Olen enda üle nii uhke," ütles O'Connor finišis. "Org oli täiuslik koht, kus rünnata, muidu jääd Tadejst ja Jonasest kaugele. Pidin proovima!"

Vingegaard üritas viimasel tõusul veel korra Pogacari ees rünnata, aga sloveen püsis kindlalt tema kannul ja pälvis lõpuks teise koha (+1.45), edestades finišis Vingegaardi (+1.54) üheksa sekundiga. Sloveeni edu taanlase ees üldarvestuses on nüüd neli minutit ja 26 sekundit, sakslane Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) jääb Pogacarist enam kui 11 minuti kaugusele.

Etapi eel räägiti palju sellest, et Vingegaardil ja Visma meeskonnal on sel etapil hea võimalus Pogacari ohustada, aga see päädis hoopis kaotusega. On raske näha, et sloveen nüüd kollase liidrisärgi loovutab. "Täna oli brutaalne päev. Viis tundi sadulas ja ma ei teagi, et oleksin kunagi Touril nii raske päeva teinud," sõnas Vingegaard. "Meil oli suur plaan varakult rünnata, proovisime seda, aga ei suutnud kahjuks Tadejlt aega tagasi võtta. Ta võttis lõpuks veel meilt mõned sekundid, aga tuur pole veel läbi!"

Prantsusmaa velotuur jätkub reedel 129,9-kilomeetrise etapiga, mis algab 1992. aastal taliolümpiat võõrustanud Albertville'ist ning lõppeb La Plagne'i suusakuurortis.