Eesti rattur jäi olümpiafestivalil kuldmedalist viie sekundi kaugusele

Kumanovos toimunud jalgrattasõidu temposõidus jäi Evamaria Albert esimesena medalita. Pronksmedal jäi kahe sekundi, kuldmedal viie sekundi kaugusele. Linda Lensment sai 38. koha, Emily Kodanik oli 56. Poistest lõpetas Lukas Bobkin Eesti parimana 19. kohal.

"Evamaria eesmärk oli pääseda esiviisikusse, aga kui medal on nii lähedal, siis jääb ikka veidi kripeldama," selgitas koondise treener Andri Lebedev. "Lukas sõitis ka paremini kui hiljuti Eesti meistrivõistlustel, aga maailm on lihtsalt nii kiire, et paneb imestama," lisas Lebedev.

Ervin Markus Raudsepp jooksis 400 m jooksus uue U-18 Eesti rekordi – ajaga 47,55 parandas ta teist päeva järjest rekordit, mille ta püstitas päev varem eeljooksus. Sellega sai Mikk-MIhkel Arro õpilane neljanda koha.

Esikümnesse jõudis ka seitsmevõistleja Diana Johanna Vanamb. Kahele pikale kuumuses veedetud päevale vaatamata püstitas Vanamb isikliku rekordi 5226 punkti ja sai kuuenda koha.

"Raske oli, aga sain hakkama. Oli nuttu ja naeru – mõlemat! Ma ei teadnud, kui head teised on, aga arvasin, et teen enda tulemuse ära ja siis võib jõuda kõrgele. Olen eriti rahulik tõkkejooksu isikliku rekordiga – Odas oli ka päris hea, viimane katse võiks natuke parem olla. Kuumusega oli raske, aga mitmevõistluse tüdrukud on väga toredad ja teinekordki tahaks nõnda võistelda," ütles Vanamb.