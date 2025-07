Los Angeles avalikustas olümpiamängude ajakava

Järgmiste olümpiamängudeni on aega jäänud veidi vähem kui kolm aastat – 14. juulil 2028. aastal leiab kaunil Memorial Coliseumi staadionil ning modernsel SoFi staadionil aset olümpiamängude avatseremoonia. Lõputseremoonia toimub aga 30. juulil ainult Coliseumis.

LA olümpia korralduskomitee avalikustas esmaspäeval spordipeo ajakava. "Oleme maailmale lubanud korraldada imelised olümpiamängud ja oleme uhked, et saame teiega nüüd plaani jagada," sõnas LA 2028 juht Reynold Hoover. "Los Angeles on spordi, kultuuri ja meelelahutuse kese. Iga võistluspaik, mis valisime, on selleks, et sportlastel ja pealtvaatajatel oleks võimalikult hea kogemus."

Los Angelese olümpial kasutatakse ära USA läänerannikul asuva linna olemasolevat sporditaristut, aga ka teisi tuntuid paiku. Näiteks mängitakse squash'i Universal Studiosi filmilinnakus, viimasel hetkel olümpiakavva kaasatud poks toimub Peacock Theateris ja Downtown Arenal. Pesapalli koduks saab Los Angeles Dodgersi kodustaadion LA kesklinnas, võimlemist võõrustab Lakersi koduareen Crypto.com Arena ning triatlonid, maratonid ja jalgratta grupisõit leivad aset kuulsal Venice Beachil.

Today marks 3 years to go until the Olympic Games @LA28



Aligned with the #OlympicAgenda2020 the Games maximise the use of existing and temporary venues - including the Memorial Coliseum, which hosted events in 1932 & 1984! — IOC MEDIA (@iocmedia) July 14, 2025

LA olümpia tegi tavapärases ajakavas ka mõned muudatused, näiteks tehakse vahetus ujumise ja kergejõustiku vahel: olümpianädala avavad kergejõustiklased Coliseumil, ujumine SoFi Stadiumil jäetakse teisele nädalale.

Kõige esimene olümpiavõitja selgub 15. juulil Venice Beachil, kui peetakse triatlon. Enim medaleid jagatakse 29. juulil, olümpia eelviimasel päeval, mil jagatakse välja 16 medalikomplekti võistkonnaaladel ning 19 komplekti individuaalaladel. LA olümpia saab lõppakordi uhke ujumisfinaaliga 30. juulil, mil toimub ka lõputseremoonia.

Ühtlasi näeb olümpiamängudel viit uut ala: kavasse lisati pesapall/pehmepall, kriket, lacrosse, squash ning lipujalgpall, mis on Ameerika jalgpalli kontaktivaba vorm. Korraldustiim teatas, et kavas võidakse veel teha muudatusi ning võistluste algusajad on veel selgumisel. Samas teatasid korraldajad, et algusaegade osas üritatakse mõelda kõikidele pealtvaatajatele kogu maailmas.

Rohkem infot leiab LA olümpiamängude kodulehelt ning korraldustiimi saadetud pressiteatest.