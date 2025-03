Poks jääb ikkagi olümpiamängude kavva

ROK heitis 2023. aasta suvel rahvusvahelise poksiliidu (IBA) olümpialiikumisest välja pärast aastatepikkuseid vaidlusi. Muuhulgas heideti IBA-le ette juhtimis-ja eetikaprobleeme ning liigset toetumist Venemaa energiahiiu Gazpromi rahadele.

Kuigi poks kuulus Pariisi olümpiamängude kavva, siis nii olümpiaturniiri kui ka kvalifikatsiooniturniirid korraldas ROK ise. ROK-i spordidirektor Kit McConnell märkis mullu, et selline lahendus oli ühekordne ja tulevikus peab rahvusvaheliselt tunnustatud alaliit, näiteks World Boxing, olümpiamängude poksiturniiri ja kõiki kvalifikatsiooniturniire ise korraldama, sest vastasel juhul heidetakse poks olümpiaprogrammist välja.

Tänavu veebruaris andis ROK 2023. aastal loodud World Boxingule ametliku tunnustuse olümpiapoksi eestvedajana ning esmaspäeval jõuti järgmise verstapostini, kui Bach teatas, et ROK-i juhatus kiitis heaks poksi kuulumise Los Angelese mängude programmis.

Bachi sõnad saavad eeldatavasti ametliku kinnituse sel nädalal Kreekas toimuval ROK-i juhatuse istungil. "Olen väga kindel, et otsus kiidetakse heaks ja kõik maailma poksijad saavad kindlustunde, et nad saavad osaleda 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel, kui nende rahvuslik alaliit tunnustab World Boxingut olümpiapoksi eestvedajana," ütles Bach.

World Boxingu president Boris van der Vorst tervitas Bachi teadaannet. "See on olümpiapoksi jaoks väga oluline ja tähtis otsus ning viib spordiala ühe sammu lähemale olümpiaprogrammis säilimisele," sõnas van der Vorst.

"Mul pole mingit kahtlust, et see võetakse väga positiivselt vastu kõigi poksiga seotud inimeste poolt igas maailma nurgas, kes mõistavad, kui kriitiliselt oluline on spordiala tuleviku jaoks, et poks jääks olümpialiikumise osaks," lisas ta.

World Boxinguga on nüüdseks liitunud 84 rahvuslikku alaliitu, sealhulgas Eesti poksiliit.

Poks debüteeris olümpiakavas kolmandatel mängudel 1904. aastal St. Louisis ja on pärast seda jäänud välja vaid korra – 1912. aastal Stockholmis, sest Rootsis oli toona see spordiala keelatud.