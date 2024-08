Olümpialipp jõudis Los Angelese linna

Olümpialipp saabus Los Angelesse lennukiga, millele oli maalitud tähe- ja numbrikombinatsioon LA28 ning palmide kujutised. Maandumisel tervitas õhusõidukit 2Paci hittlugu "California Love".

Lennukist väljus lipuga Los Angelese linnapea Karen Bass ja teda tervitas California kuberner Gavin Newson. Koos linnapeaga saabusid mitmed olümpialased nagu vettehüppaja Delaney Schnell ja rulasõitja Tate Carew.

Bass sõnas pärast maandumist, et Pariis seadis võõrustajana lati kõrgele ja Los Angeleses oleks vaja olümpiamängudeks lahendada suur kodutuse probleem.

Kuid ta lisas, et tema kodulinnal on üks trump. "Meil on Hollywood, nii et ma ootan palju maagilisi võimalusi," sõnas ta uudisteagentuurile Reuters.

Pariisi olümpiamängude lõputseremoonial ulatati olümpialipp näitlejale Tom Cruise'ile, kes saabus staadionilt rossiga staadionikatuselt ja lahkus mootorrattal, viidates nii oma kuulsatele filmirollidele.

Los Angelese olümpia teenis 2028. aasta mängude korraldusõiguse 2017. aastal. Varem on USA suurlinna võõrustanud suveolümpiat ka 1932. ja 1984. aastal.